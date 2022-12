कॅलिफोर्निया (यूएस) : एलन मस्क यांनी बुधवारी जाहीर केले की नवीन ट्विटर धोरण ( New Twitter policy ) केवळ विज्ञानाचेच पालन ( Follow science in Twitter new policy ) करणार नाही तर विज्ञानावर प्रश्न देखील विचारता येणार आहे. त्यांनी ट्विट केले की ट्विटरचे नवीन धोरण विज्ञानाचे अनुसरण आहे, ज्यामध्ये विज्ञानाबद्दल तर्कशुद्ध प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. आपल्यावर टीका करणे म्हणजे विज्ञानावरच संशय घेणे आहे, असे म्हणणाऱ्याला शास्त्रज्ञ मानता येणार नाही, असे मस्क म्हणाले. ( New Twitter policy to follow and question science )

ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद : एलन मस्क यांनी ट्विटरचे सीईओ ( Twitter Ceo Elon Musk ) म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हापासून ते त्यांच्या सोशल मीडियावरील उपस्थितीसाठी हेडलाइन बनत आहेत. ट्विटरच्या सीईओने मतदानानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचे वचन दिले आहे. एलन मस्क यांनी सांगितले की, बदली सापडल्यानंतर ते ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद सोडतील. मस्क यांनी ट्विटरवर लिहिले की, नोकरी घेऊ शकणारा मूर्ख दिसला की मी सीईओ पदाचा राजीनामा देईन! त्यानंतर, मी फक्त सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हर संघ चालवीन.

राजीनामा देण्याची घोषणा : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मतदानाच्या निकालानंतर एलन मस्क यांनी सीईओ पदाचा राजीनामा ( Resignation from the post of CEO ) देण्याची घोषणा केली. एलन मस्क यांनी ट्विटरवर एका पोलद्वारे विचारले होते की त्यांनी ट्विटरच्या सीईओ पदाचा राजीनामा द्यायचा का? मतदानाचा जो काही निकाल येईल, तो पाळू, असे आश्वासन मस्क यांनी दिले होते. मस्कच्या मतदानावर, 57.5 टक्के लोकांनी प्रतिसादात होय म्हटले. म्हणजे त्यांनी राजीनामा द्यावा. तर ४२.५ टक्के लोकांनी राजीनामा देऊ नये असे म्हटले आहे.

गुंतवणूकदारांची वाढली चिंता : याआधी 17 नोव्हेंबर रोजी मस्क म्हणाले होते की ट्विटर विकत घेतल्यानंतर कंपनीमध्ये मोठे बदल करण्यासाठी त्यांना बराच वेळ द्यावा लागेल. यामध्ये अडकल्यामुळे मस्क आपल्या जुन्या कंपनी टेस्लाला कमी वेळ देऊ शकत आहेत. ट्विटरला अधिक वेळ दिल्याने टेस्लाच्या गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. मस्कने स्वतः कबूल केले आहे की त्याच्या प्लेटमध्ये बरेच काही आहे आणि ते म्हणाले की तो ट्विटर सीईओ शोधत आहे.