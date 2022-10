वॉशिंग्टन: भविष्यातील अंतराळ मोहिमांसाठी नासाने ( NASA ) विकसित केलेल्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे पृथ्वीवरील इलेक्ट्रिक कार अवघ्या पाच मिनिटांत चार्ज होऊ शकतात. त्यामुळे सर्व प्रकारची वाहने मोठ्या प्रमाणात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यूएस स्पेस एजन्सीने ( New space tech can charge electric cars ) ही माहिती दिली. अमेरिकेच्या पर्ड्यू विद्यापीठातील ( Purdue University of America ) संशोधकांनी दोन टप्प्यातील द्रव प्रवाहासाठी 'प्रवाह उकळण्याचा आणि संक्षेपण प्रयोग' विकसित केला आहे. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर दीर्घ कालावधीच्या सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरणात उष्णता हस्तांतरण प्रयोग केले जातील.

हे नवीन तंत्रज्ञान इतर पद्धतींच्या तुलनेत उष्णतेचे हस्तांतरण मोठ्या प्रमाणात वाढवेल आणि भविष्यातील अंतराळातील उपकरणांमध्ये तापमान नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. हे तंत्रज्ञान पृथ्वीवरही वापरता येणार असल्याचे संशोधकांनी सांगितले. त्यामुळे इलेक्ट्रिक कारचा वापर वाढेल ( The use of electric cars will increase ) . रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चार्जिंग स्टेशनवर इलेक्ट्रिक कार चार्ज करण्यासाठी सध्या 20 मिनिटे लागतात, तर घरांमध्ये चार्ज होण्यासाठी अनेक तास लागतात.

चार्ज करण्यासाठी लागणारा बराच वेळ आणि चार्जरचे स्थान, या दोन्ही गोष्टी ज्यांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करायचे आहे त्यांच्यासाठी मुख्य चिंतेचा विषय असल्याचे सांगितले जाते. इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करण्यासाठी लागणारा वेळ पाच मिनिटांपर्यंत कमी करण्यासाठी, 1400 amps वीज पुरवणारी चार्जिंग प्रणाली आवश्यक असेल.

सध्या प्रगत चार्जर केवळ 520 amps पॉवर प्रदान करण्यास सक्षम आहेत. तसेच ग्राहकांकडे उपलब्ध असलेले बहुतेक चार्जर 150 amps पेक्षा कमी पॉवर वाहून नेतात. अलीकडे, नासाच्या प्रयोगातून शिकलेले तंत्रज्ञान इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करण्याच्या प्रक्रियेत वापरले गेले.

