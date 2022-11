नवी दिल्ली : नवी दिल्ली टेलिव्हिजन (NDTV) या वाहिनीचे संस्थापक आणि प्रवर्तक प्रणय रॉय आणि त्यांची पत्नी राधिका रॉय ( NDTV Co Founders Prannoy Roy And Radhika Roy ) यांनी एनडीटीव्हीच्या प्रवर्तक समूह RRPR होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे.( Roy Step Down As Directors ) कंपनीने मंगळवारी स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये सांगितले. एनडीटीव्हीचा प्रवर्तक समूह आरआरपीआर होल्डिंगचा एनडीटीव्हीमध्ये २९.१८ टक्के हिस्सा आहे, जे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी समूहाने विकत घेतले आहे. ( Prannoy Roy And Radhika Roy Step Down As Directors )

बैठकीनंतर राजीनामा मंजूर : एनडीटीव्हीच्या प्रवर्तक समूह आरआरपीआरएचने २९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर प्रणय रॉय आणि राधिका रॉय यांचे राजीनामे मंजूर केले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. RRPRH ने सुदिप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया आणि सेंथिल सिन्नैया चेंगलवरायन यांना तात्काळ प्रभावाने बोर्डावर नवीन संचालक म्हणून मान्यता दिली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी नवी दिल्ली टेलिव्हिजन लि. (NDTV) ने 26 टक्के स्टेक घेण्यासाठी खुली ऑफर दिली आहे.

कंपनीने दिली ऑफर : मीडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनीमधील 29.18 टक्के हिस्सा अप्रत्यक्षपणे उचलल्यानंतर कंपनीने ही ऑफर दिली. तीन कंपन्या विश्वप्रधान कमर्शियल प्रा. एएमजी मीडिया नेटवर्क आणि अदानी एंटरप्राइजेस लि. एनडीटीव्ही सार्वजनिक भागधारकांकडून प्रत्येकी 4 रुपये दर्शनी मूल्याचे 1,67,62,530 पूर्ण पेड-अप इक्विटी शेअर्स 294 रुपये प्रति शेअर या भावाने खरेदी करण्याची ऑफर दिली आहे.

एनडीटीव्हीचा शेअर : कंपनी अधिग्रहण करणाऱ्या संस्थांच्या वतीने ऑफरचे व्यवस्थापन करत आहे. ऑफरची किंमत SEBI (SAST) नियमांच्या नियमन 8(2) नुसार निर्धारित किंमतीपेक्षा जास्त आहे, ऑफरमध्ये म्हटले आहे. एनडीटीव्हीचा शेअर मंगळवारी बीएसईवर 2.61 टक्क्यांनी वाढून 366.20 रुपयांवर बंद झाला. 2021-22 या आर्थिक वर्षात कंपनीचे उत्पन्न 230.91 कोटी रुपये होते. त्यानंतर, अदानी समूहाने NDTV मधील आणखी 26 टक्के राज्य भागभांडवल मिळविण्यासाठी खुली ऑफर देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे समूहाची एकूण होल्डिंग 55.18 टक्के होईल, जे NDTV चे मालकी हक्क ताब्यात घेण्यासाठी पुरेसे आहे.