नवी दिल्ली : सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक 2022 च्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र आहेत. एनडीएच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांच्यासाठी सर्व पक्षांकडून पाठिंबा मागितला जात आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाचे उमेदवार माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आहेत. यासंदर्भात एनडीएने 10 जुलै (A meeting of NDA leaders will be held in Delhi on July 10) रोजी राजधानी दिल्लीत आपल्या घटक पक्षांची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक राष्ट्रपती निवडणूक 2022 आणि पावसाळी अधिवेशन 2022 साठी खूप महत्त्वाची मानली जात असल्याची, माहिती प्राप्त झाली आहे.

2022 ची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक 18 जुलै रोजी होणार आहे. या निवडणुकीचा निकाल 21 तारखेला लागणार आहे. आतापर्यंतच्या परिस्थितीनुसार, एनडीएचा विजय निश्चित मानला जात आहे. त्याचवेळी यशवंत सिन्हा त्यांच्या प्रचार दौऱ्यात द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर सातत्याने शब्दीक हल्ला करीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 18 जुलैच्या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन 2022 संदर्भात रणनीती बनवण्याचा प्रयत्न एनडीए करणार आहे. यासोबतच एनडीएच्या या बैठकीत दोन्ही सभागृहातील सर्व खासदारांना निवडणुकीत सहभागी होण्याची प्रक्रिया सांगण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची मॉक ड्रिलही सदस्यांना दाखवली जाणार आहे. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांनी 24 जून रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी 2022 मध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मुर्मू या भारताच्या इतिहासातील पहिल्या प्रमुख आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार आहेत. राष्ट्रपतीपदी निवडून आल्यावर त्या भारताच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती आणि दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती असतील. त्या ओडिशातील पहिल्या प्रमुख राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार आहेत आणि राष्ट्रपतीपदी निवडून आल्यावर त्या ओडिशा राज्यातील पहिल्या उमेदवार असतील. एनडीएचे उमेदवार मुर्मू यांना त्यांच्या मित्रपक्षांव्यतिरिक्त वायएसआर, काँग्रेस, बीजेडी आणि अकाली दल यांचाही पाठिंबा आहे.

