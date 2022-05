नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री घरासमोर हनुमान चालिसाचे वाचन करण्याचा वाद थेट ( Hanuman Chalisa in front of Matroshri ) दिल्लीत पोहोचणार आहे. अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांनी मुंबईतील राजकीय गदारोळाची तक्रार लोकसभा अध्यक्षांकडे केली ( MP Navneet Rana in Delhi ) आहे.

दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी पोहोचल्यावर खासदार नवनीत राणा आणि पती रवी राणा यांचे ( Ravi Rana visit Delhi ) समर्थकांनी जय श्री रामच्या घोषणा देत स्वागत केले. यावेळी ईटीव्ही इंडियाशी बोलताना खासदार नवनीत राणा ( MP Navneet Rana on BMC ) म्हणाल्या की, माझे पती आणि मी चार दिवस मुंबईत असताना मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी आले नाहीत. पण दिल्लीला निघाल्याबरोबर आमच्या घरी पोहोचले. आम्ही सरकारी कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही. ते म्हणाले की, आम्ही मोजमाप करा, असे बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले. आमच्या घरात अतिक्रमण असेल तर तोडा, असेही सांगितले. महाराष्ट्र सरकार कोणते कारण सांगून आमचे घर फोडणार आहे, असा दावा नवनीत राणा यांनी केला.

नवनीत राणांची महाराष्ट्र सरकारवर टीका

घर तोडले तरी लढा सुरुच राहणार- पुढे नवनीत राणा म्हणाल्या, की महाराष्ट्र सरकारने अतिक्रमणाचा आरोप करून आम्हाला बेघर केले तरी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. सरकारी कारवाई होत असतानाही मी गप्प राहणार आहे. आमचे एकच घर आहे, ते पाडले तरी मी काहीही बोलणार नाही. दोन वर्षे मुख्यमंत्री हे कार्यालयात फिरकले नाहीत. त्यांच्याकडून दुसरी काय अपेक्षा करता येईल, असा टोलाही नवनीत राणा यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला.

तातडीने वैद्यकीय उपचार उपचार दिले नाहीत- हनुमान चालीसा वाचण्याबाबत नवनीत राणा म्हणाल्या की, शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत. पण ते एका खासदाराला कसे घाबरले, हेच उत्तर आहे. ते म्हणाले की, मला 6 तास लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. त्यानंतर 27 तारखेला कारागृहात मी विनंती करूनही डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. तातडीने वैद्यकीय उपचार उपचार करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे मी लोकसभा अध्यक्षांकडेही तक्रार करत आहे.

संजय राऊत यांची तक्रार करणार- नवनीत व रवी राणा यांचा व्हिडिओ मुंबई पोलिसांनी व्हायरल केला होता. त्याबाबत खासदार नवनीत राणा म्हणाल्या की, खोटा व्हिडीओ व्हायरल करून त्यांनी तपासाचा विषय दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मी माझा लढा सुरूच ठेवणार आहे. मला हनुमान चालीसा वाचण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. त्याचवेळी आमदार रवी राणा म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकार आहेत. ते कोणतीही कारवाई करू शकतात. तुम्ही मला खोट्या गुन्ह्यात अडकवू शकता. पण आम्ही प्रत्येक कारवाईला सामोरे जाऊ. दुसरीकडे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी 20 फूट खाली गाडण्याची धमकी दिली होती. त्याबाबत तक्रार करणार असल्याचेही रवी राणा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, नवनीत व रवी राणा हे दाम्पत्य जामिनावर आहेत. पोलीस ठाणे, तुरुंगात गैरवर्तणुक झाल्याची सर्व माहिती दिल्लीत जाऊत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना देणार असल्याची माहिती खासदार नवनीत राणा यांनी दिली आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा हे आज दिल्लाला रवाना झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारविरोधात राणा दाम्पत्य दिल्लीत दरबारी तक्रार करणार आहेत.

