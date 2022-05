कासारगोड - राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणाचे काम करणाऱ्या उरलुंगल कामगार कंत्राटी सहकारी संस्थेने ( Uralungal Labour Contract Cooperative Society ) अजगराची अंडी वाचवण्यासाठी 54 दिवस काम बंद केले. 54 दिवसांच्या दैनंदिन देखरेखीनंतर आणि काळजी घेतल्यानंतर, सर्व 24 अजगराच्या अंड्यातून पिल्ले ( clutch of python eggs ) बाहेर आले.

यूएलसीसीचे ( ULCC ) कामगार महामार्गाचे काम करत असताना त्यांना अजगर आणि त्याची अंडी मातीच्या बिळात ( eggs in an earthen hole ) दिसली. त्यामुळे त्यांनी अंड्यांच्या संरक्षणासाठी परिसरातील काम बंद केले. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन बिळांची सविस्तर तपासणी केली. तेव्हा त्यात साप अंडी उबविल्याचे आढळून आले. तेथून काढून टाकल्यास अंडी खराब होऊ शकत होती. त्यामुळे यूएलसीसीने परिसरातील कामे थांबविण्याचा निर्णय ( stopped work to protect eggs ) घेतला.

24 अंडी सुरक्षित ठेवण्याकरिता महामार्गाचे थांबविले 54 दिवस काम

कायदेशीर कारवाईचा दिला होता इशारा- कासारगोडचे डीएफओ दानेश कुमार यांनीही अंडी खराब झाल्यास कंपनीला कोणत्या कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते याची माहिती दिली होती. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची 1 मध्ये अजगरांचा समावेश करण्यात आला आहे. अजगराच्या जीवाला कोणताही धोका असल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

24 अंड्यातून अजगराची पिल्ले बाहेर- 4 अंड्यातून अजगराची पिल्ले वन विभागाचे मानद बचावकर्ते अदुक्कथबायल अमीन ( certified rescuer Adukkathbayal Ameen ) हे वनाधिकाऱ्यांसह अंड्यांच्या आरोग्यावर दररोज लक्ष ठेवू लागले. जेव्हा त्यांना अंड्यांवर तडे दिसले, तेव्हा अंडी उबवण्याचे लक्षणे पाहून त्यांनी सर्व अंडी अमीनच्या घरात हलवली. तिथे अंडी पुठ्ठ्याच्या बॉक्समध्ये ठेवली होती. 54 दिवस अत्यंत काळजी घेतल्यानंतर सर्व 24 अंड्यातून अजगराची पिल्ले बाहेर आली. त्यानंतर वनविभागाने सर्व पिल्ले गोळा करून जंगलात सोडले.

हेही वाचा-Rescued the Dog from Hill : दरीत अडकलेल्या श्वानाची सर्पमित्राकडून सुटका, पहा व्हिडिओ

हेही वाचा-VIDEO : ठाण्यातील नौपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये आला विषारी नाग

हेही वाचा-VIDEO: नागीनीसाठी नागाने दिला जीव, प्रेमकहाणी पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक