केप कॅनवेरल ( फ्लोरिडा ) : 38 वर्षीय जुना नासाचा उपग्रह आकाशातून पडणार आहे. ( Old NASA satellite ) नासाने शुक्रवारी सांगितले की, मलबा कोणावरही पडण्याची शक्यता फारच कमी आहे. नासाच्या म्हणण्यानुसार, 5,400-पाऊंड ( 2,450-किलोग्राम ) उपग्रहांपैकी बहुतेक उपग्रह पुन्हा प्रवेश केल्यावर जळून जातील. पण काही तुकडे टिकणे अपेक्षित आहे. (Old NASA satellite falling from sky ) स्पेस एजन्सीने ढिगारा खाली पडल्याने झालेल्या दुखापतीची शक्यता 1-इन-9,400 वर ठेवली आहे. संरक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार विज्ञान उपग्रह रविवारी रात्री खाली येणे, 17 तास देणे किंवा घेणे अपेक्षित आहे. (NASA thirty eight year old satellite)

वातावरणीय मोजमाप : अर्थ रेडिएशन बजेट उपग्रह ERBS म्हणून ओळखला जाणारा अर्थ रेडिएशन बजेट उपग्रह 1984 मध्ये स्पेस शटल चॅलेंजरवर प्रक्षेपित करण्यात आला. जरी त्याचे अपेक्षित कामकाजाचे आयुष्य दोन वर्षांचे असले तरी, 2005 मध्ये निवृत्त होईपर्यंत उपग्रहाने ओझोन आणि इतर वातावरणीय मोजमाप केले. पृथ्वीने सूर्यापासून ऊर्जा कशी शोषली आणि विकिरण कसे केले याचा अभ्यास या उपग्रहाने केला.

महिलेचा पहिला स्पेसवॉक : चॅलेंजरकडून या उपग्रहाला विशेष पाठवण्यात आले. अंतराळातील अमेरिकेच्या पहिल्या महिला सॅली राइडने शटलच्या रोबोट हाताचा वापर करून उपग्रह कक्षेत सोडला. त्याच मिशनमध्ये यूएस महिलेचा पहिला स्पेसवॉक देखील होता. कॅथरीन सुलिव्हन. दोन महिला अंतराळवीरांनी एकत्र अवकाशात प्रवास करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 2012 मध्ये मरण पावलेल्या राइडसाठी हे दुसरे आणि अंतिम अंतराळ उड्डाण होते.

5 जुलै रोजी नासाचा उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेपासून वेगळा होत चंद्राकडे झाला रवाना : पृथ्वीभोवती फिरत असलेल्या मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या आकाराचा नासाचा उपग्रह कक्षेतून यशस्वीपणे बाहेर पडला आणि आता तो चंद्राच्या दिशेने गेला. चंद्रावर पुन्हा एकदा अंतराळवीर पाठवण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून नासा ( National Aeronautics and Space Administration ) चे हे नवीनतम पाऊल होते. कॅप्स्टन उपग्रहाचा प्रवास यापूर्वीही अनेक बाबतीत असामान्य ( Journey to the Capston satellite ) राहिला आहे. हा उपग्रह सहा दिवसांपूर्वी न्यूझीलंडच्या माहिया द्वीपकल्पातून प्रक्षेपित करण्यात आला होता. हे रॉकेट लॅब कंपनीने आपल्या छोट्या इलेक्ट्रॉन रॉकेटमधून प्रक्षेपित केले होते. या उपग्रहाला चंद्रावर पोहोचण्यासाठी चार महिने लागले होता. सध्या हा उपग्रह कमीत कमी ऊर्जेचा वापर करून एकटाच चंद्राच्या दिशेने वाटचाल करत ( NASA satellite launches to moon ) आहे. रॉकेट लॅबचे संस्थापक पीटर बेक यांनी असोसिएटेड प्रेसला सांगितले की त्याचा उत्साह शब्दात मांडणे कठीण आहे.