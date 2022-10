नर्मदापुरम (मध्यप्रदेश): Reward for Missing Parrot: आतापर्यंत तुम्ही हरवलेल्या माणसांसाठी शहराच्या भिंतींवर लावलेल्या जाहिराती तुम्ही पाहिल्या असतील. पण पोपटाशी संबंधित एक विचित्र प्रकरण मध्य प्रदेशातील नर्मदापुरममधून समोर आले आहे. एका कुटुंबाच्या लाडका पोपट हरवला अन् त्यांची सुख-शांती नाहीशी झाली. घरातील लोक त्याचा सतत शोध घेत आहेत. अनेकांनी आजूबाजूच्या झाडांवर त्याचा शोध घेतला, मात्र खास आवाजात हाक मारण्याचा प्रयत्न करूनही पोपट परतला नाही. पोपट शोधण्यासाठी घरच्यांनी पोपट सहज सापडावा म्हणून शहरात पोस्टरही लावले.

पोपटाचा पत्ता सांगणाऱ्याला योग्य बक्षीस : नर्मदापुरम शहरातील नारायण नगरमध्ये राहणाऱ्या चित्रा चक्रवर्ती यांच्या घरातून त्यांचा पाळीव पोपट अचानक उडून गेला. कुटुंबाप्रमाणे जगणारा हा पोपट जेव्हा घरातून गायब झाला तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाची अवस्था बिकट झाली. तीच शिक्षिका इतकी आजारी पडली की पोपटाच्या वियोगात तिने खाणेपिणेही सोडले. पोपटाला परत आणण्यासाठी कुटुंबाने पोपट गायब झाल्याची पोस्टर शहरभर लावली आणि सांगणाऱ्याला योग्य बक्षीस जाहीर केले. पोस्टरच्या माध्यमातून लोकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, जर कोणाच्या घरी पोपट आला किंवा बसलेला दिसला तर कृपया दिलेल्या क्रमांकावर माहिती द्या.

शहरात पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत

शिक्षिकेने 4 दिवस अन्न खाल्ले नाही: पोपटाची शिक्षिका चित्रा चक्रवर्ती हिने सांगितले की, ती तिच्या पोपटाला राधे-राधे आणि बाबू सोना नावाने हाक मारायची. कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे तिने पोपटाची काळजी घेतली. पोपटाने फरफटत काढल्यानंतरची आठवण चित्रा चक्रवर्ती अजूनही विसरलेली नाही. गेल्या ४ दिवसांपासून त्याने नीट खाल्ले नाही. दिवाळीचा सण आला, पण घरात दिवाही आलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. माहिती देताना मुलगी आयुषी चक्रवर्ती म्हणाली की, पोपटाच्या उड्डाणानंतर आईची प्रकृती बिघडल्याने तिला अभ्यास आणि सर्व कामासाठी भोपाळ सोडून नर्मदापुरमला यावे लागले. (Parrot Missing In Narmadapuram) (Family Announces reward for missing Parrot) (Put Up posters to searching Parrot)