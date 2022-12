कोप्पल (कर्नाटक) : कर्नाटकात धार्मिक सलोख्याचे आणखी एक उदाहरण पाहायला मिळाले आहे. मुस्लिम नेते वजीर अली गोना (Kushtagi Muslim leader Wazir Ali Gonal) यांनी बुधवारी कोप्पल जिल्ह्यातील कुश्तगी येथे 30 हिंदू जोडप्यांच्या सामूहिक विवाहाचे आयोजन केले. हिंदू-मुस्लिम सौहार्दाचे प्रतीक म्हणून दरवर्षी अशा सामूहिक विवाहासारख्या विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. (Muslim leader organized mass marriage of Hindu) (mass marriage of Hindu couples in karnataka)

30 जोडप्यांचा विवाह सोहळा : गेल्या वर्षीही हिंदू समाजातील जोडप्यांच्या सामूहिक विवाहाचे आयोजन करण्यासाठी मुस्लिम नेते पुढे आले होते. कोप्पल जिल्ह्यातील कुष्टगी येथील बन्नी महांकाली मंदिरात बुधवारी हिंदू परंपरेनुसार विवाह सोहळा पार पडला. दोन्ही समाजातील लोकांच्या उपस्थितीत साध्या सोहळ्यात विवाह विधी पार पडला. कुश्तगीचे मुस्लिम नेते वजीर अली गोनल यांनी त्यांच्या देखरेखीखाली 30 जोडप्यांचा हा विवाह सोहळा पार पाडला. सामूहिक विवाह सोहळ्यासोबतच कार्तिक महोत्सवाचा एक भाग म्हणून विशेष पूजाही करण्यात आली. कुष्टगी येथील बन्नीकट्टे सांता मैदानावरही भाविकांनी बन्नी महांकाली देवीचे दर्शन घेतले. यावेळी मदनी मठाचे करीबसव शिवाचार्य स्वामीजी, मुराडी मठाचे बसवलिंग स्वामीजी, कुकानूरचे महादेव स्वामीजी, जिगेरी स्वामीजी, मुस्लिम नेते अब्दुल कादरी फैसल पाशा आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.