कोझिकोड (केरळ) : उन्निकन्नन पेंटिंगसाठी प्रसिद्ध जसना सलीम यांनी गुरुवायूर मंदिराला 101 चित्रे समर्पित केली. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रतिमांची देवाणघेवाण केली जाईल. मंदिराच्या पायथ्याशी तांत्रिक चेन्नस दिनसन नंबूथिरीपाद हे चित्र प्राप्त करतील. मंदिरातच काही चित्रे प्रदर्शित केली जाणार आहेत. संग्रहात लहान चित्रे फ्रेम केलेली आहेत तर डोळे ठीक करण्यासाठी चार महिने लागले. हे फोटो ट्रॅव्हलर व्हॅनमध्ये गुरुवायूरला नेण्यात आले आहेत. (Muslim girl to donate paintings of Krishna). (donate 101 paintings of Krishna to Guruvayur)

कुटुंबाचा आता पाठिंबा : जसनाचे वडील अब्दुल मजीद हेही आपल्या मुलीसोबत गुरुवायूरला जाणार आहेत. कन्नन काढण्यासाठी चालक अब्दुल मजीद आणि त्यांच्या पत्नीने जसना यांना पाठिंबा दिला. अब्दुल मजीद असेही सांगतात की, आज त्यांनी केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना पश्चाताप होतो आहे. जस्नाने उत्सुकतेपोटी उन्निकन्नन काढायला सुरुवात केली. थामरसेरी येथील एका सनातनी मुस्लिम कुटुंबात जन्मलेल्या जसना, तिला लहान असताना कान्ना म्हटले जायचे आठवते. लग्नानंतर ती कोइलांडीला पोहोचली तेव्हा तिचा पती सलीमने तिची चेष्टा आणि छेडछाड सुरूच ठेवली. फक्त ते उन्निकन्नन यांचे चित्र दाखवत होते. 'कुणुवावा'ची आराधना करणाऱ्या जसनाने कन्नन सोडले नाही.

वर्तमानपत्रातील चित्र बघून प्रेरणा : घराच्या बांधकामादरम्यान तात्पुरत्या शेडमधून उन्निकन्ननची पहिली प्रतिमा जन्माला आली. वर्तमानपत्रातील चित्र बघून ती रेखाटत होती. तिच्या पतीने या प्रतिभेचे कौतुक केले असले तरी, सलीमच्या सूचनेमुळे घरच्यांना कळले तर अडचण येईल, त्यामुळे चित्र नष्ट करा असा इशाराही दिला. पण जसना त्यासाठी तयार नव्हती. शेवटी 'कन्नन' थामरसेरी येथील नंबूथिरी कुटुंबाला भेट देण्यात आला. हे शुभ मानणाऱ्या नंबूथिरीच्या माध्यमातून कन्नन या मुस्लीम महिलेची कथा देशभर गाजली. त्यानंतर अनेकांनी तिला चित्र काढण्यास सांगितले.

आठ वर्षांत 500 हून अधिक चित्रे रेखाटले : गेल्या आठ वर्षांत 500 हून अधिक चित्रे रेखाटणाऱ्या जसनाला आणखी एक संधी मिळाली. जसना म्हणते की कन्ननची प्रतिमा सादर करणे आणि पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील कुलनाडा उलानाद श्री कृष्ण मंदिरात कृष्ण मूर्ती पाहणे हा एक प्रकारचा आशीर्वाद आहे. जस्नाने रंगवलेले उन्नीकन्नन हे गुरुवायूरसह अनेक मंदिरांमध्ये समर्पित केले गेले आहे. उलनाड मंदिरात कृष्णाला पाहून धक्का बसलेल्या जस्नाने आकृती रंगवण्याचा प्रयत्न केला पण तिचं समाधान झालं नाही. जसना मानते की उन्निकन्नन हा तिचा साथीदार आहे.

कलेत धर्म का मिसळला जातो? : पती, त्याचे कुटुंब आणि स्वतःच्या पालकांच्या पाठिंब्याने, जसना कन्ननने तिच्यासोबतचा सहवास सुरू ठेवला आहे. पण जसना म्हणते की तिच्या कुटुंबातील इतर अनेकांना हे समजू शकले नाही किंवा ते स्वीकारले नाही. "जे लोक माझ्यावर आरोप करतात त्यांना सत्य समजले पाहिजे. आम्ही घरी मूर्तीपूजा करत नाही, तर चित्र काढतो, तेही गरजूंसाठी. पण याकडे व्यवसाय म्हणून बघू नका. जसना यांनी तेव्हा विचारले होते की जे आरोप करतात ते कधीच मदत करणारे नसतात. कलेत धर्म का मिसळला जातो?