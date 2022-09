नवी दिल्ली : पितृपक्षाच्या निमित्ताने आज मुंबईत बाणगंगा तलावाच्या काठावर अनेकांनी पिंडदान करण्याचा विचित्र प्रकार महाराष्ट्रात केला. या सर्व पत्नी पीडित पती होत्या, ज्यांचा एकतर घटस्फोट झाला आहे किंवा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्या पितृपक्ष आणि श्राद्ध महिना सुरू आहे, जिथे लोक त्यांच्या मृत नातेवाईकांना पिंड दान देतात. पूर्वजांचे पिंड दान ( Full Ritual Pind Daan of Living Wives ) केले जाते जेणेकरून त्यांच्या शरीराची आसक्ती सुटते आणि ते पुढचा प्रवास सुरू करू शकतात. ( Mumbai Husbands Did Pind Daan Of Their Living Wives In Maharashtra )

पत्नीच्या छळाला कंटाळून हे पिंडदान - यानिमित्ताने एक अनोखा दृष्य मुंबईत पहायला मिळाले, जिथे सुमारे 50 पत्नी-पिडलेल्या पतींनी आपल्या जिवंत पत्नींचे पिंड दान केले. लग्नाच्या वाईट आठवणींपासून मुक्त होण्यासाठी या सर्व लोकांनी आपल्या जिवंत पत्नींचे संपूर्ण विधीने पिंड दान केले. यातील एकाने मुंडनही केले, नंतर बाकीचे फक्त पूजेत सहभागी झाले. वास्तव फाउंडेशन या पत्नी-पीडित पतींच्या संस्थेच्या वतीने मुंबईत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. वास्तव फाउंडेशनचे अध्यक्ष अमित देशपांडे सांगतात की, हे सर्व लोक त्यांच्या पत्नीच्या छळाला कंटाळून हे पिंडदान केले आहे. यापैकी बहुतेक असे लोक आहेत ज्यांनी एकतर घटस्फोट घेतला आहे किंवा त्यांनी आपल्या पत्नीला सोडले आहे. पण, त्याच्या वाईट आठवणी आजही त्याला सतावतात. या वाईट आठवणींना उजाळा देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

वास्तव फाऊंडेशनचे आयोजन - त्याचवेळी पिंड दान करणारे पती मानतात की स्त्रिया त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन त्यांचे शोषण करतात, परंतु पुरुषांचे त्यांच्यापुढे ऐकले जात नाही. त्याचे त्याच्या पत्नींसोबतचे नाते संपुष्टात आले आहे, म्हणून पितृ पक्षाच्या निमित्ताने हे पिंडदान केले गेले आहे, जेणेकरून त्याची वाईट आठवणीतून सुटका होईल. वास्तव फाऊंडेशन दरवर्षी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करते, जेणेकरुन अशा व्यथित पतींना जे आपल्या पत्नीचे अत्याचार विसरू शकत नाहीत आणि त्यांच्यातील वाईट नातेसंबंध वाहण्यास भाग पाडतात, त्यांना त्यांच्यापासून मुक्त करता येईल.