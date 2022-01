मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि केरळचे माजी राज्य सचिव बिनॉय कोडियेरी यांच्या डीएनए अहवालावर सुनावणी करण्यास परवानगी दिली. (Binoy Kodiyeri On Mumbai High Court) कोडियेरीचा डीएनए रिपोर्ट जाहीर करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवार (दि.04) रोजी ऑनलाइन सुनावणी झाली. कोडियेरी यांचा डीएनए निकाल जाहीर करण्याची मागणी बिहारच्या एका महिलेने केली होती. या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. (Leader of the Marxist Communist Party Binoy Kodiyeri) या महिलेने गेल्या महिन्यात ३ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

केस अनिश्चित काळासाठी चालू नये

एका बलात्काराच्या प्रकरणातील कोडियेरी यांची डीएनए चाचणीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी बिहारमधील एका महिलेने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. दरम्यान, कोडियेरी यांच्या वकिलाने मंगळवारी या प्रकरणाचा ऑनलाइन विचार केला असता अधिक वेळ देण्याची विनंती केली होती. पीडित महिलेने अर्जात विनंती केली आहे की, केस अनिश्चित काळासाठी चालू नये. तसेच, त्यातील सत्य समोर यावे. रिपोर्ट जाहीर होताच सत्यता सिद्ध होईल. असे या महिलेने म्हटले होते.

डिसेंबर 2020 मध्ये निकाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाकडे सुपूर्द केला

न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीएनए चाचणीचे आदेश देण्यात आले, चाचणीचे निकाल मुंबई पोलिसांकडे सोपवण्यात आले. कोडियेरी यांनी लैंगिक छळबाबतची याचिका कॅन्सल करण्याची मागणी केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. जुलै 2019 मध्ये चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये निकाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला. निकाल जाणून घेण्यासाठी महिलेने न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

