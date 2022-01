लखनौ : उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ( UP Assembly Election 2022 ) राजकीय पक्षांचे नेते एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात येण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. एकीकडे योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) यांच्या मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री आणि डझनभर आमदारांनी राजीनामा देऊन समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे. त्याचवेळी आता भारतीय जनता पक्षही पलटवार करत आहे. समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांच्या कुटुंबातच भाजपने फूट पाडली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समाजवाडीचे सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव ( SP Supremo Mulayam Singh Yadav ) यांची धाकटी सून अपर्णा सिंह यादव उद्या म्हणजेच बुधवारी सकाळी १० वाजता भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार ( Aparna Singh Yadav Likely To Join BJP ) आहे. भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते अपर्णा यादव यांच्या पक्षप्रवेशावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी, योगींच्या कामाचे कौतुक

मुलायम यांची धाकटी सून अपर्णा सिंह यादव या अनेकदा त्यांच्या विधानांमुळे चर्चेत असतात. त्यांच्याकडून कायमच भाजपच्या समर्थनार्थ भूमिका घेण्यात आलेल्या आहेत. अपर्णा यादव यांनी अनेकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय जनता पक्ष त्यांना राजधानी लखनऊच्या कँट विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देऊ शकते.

बडे नेते राहणार उपस्थित

नुकतेच, अपर्णा यादव यांचा प्रवेश भाजपच्या लखनौ येथील मुख्यालयात होणार होता. परंतु अचानकपणे त्यांचा पक्षप्रवेश मागे पडला. अपर्णा यादव यांनी दिल्लीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करण्याबाबत चर्चा केल्याचे समजते. अपर्णा यादव आता बुधवारी सकाळी १० वाजता भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. अपर्णा यांच्या प्रवेशाप्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजप प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील अनेक बडे नेते उपस्थित राहणार आहेत.