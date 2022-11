मध्य प्रदेश : ना उम्र की सीमा हो न प्यार का हो बंधन, हे प्रसिद्ध बॉलीवूड गाणे सर्वांनी ऐकलेच असेल, मात्र मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातून प्रेमप्रकरणाची अशीच एक घटना समोर आली आहे. साताई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारा 30 वर्षीय शिक्षक किशन रजक हा 19 वर्षीय विद्यार्थिनी शिकवत असताना त्याच्या प्रेमात पडला. त्यानंतर, दोन मुले आणि पत्नीला सोडून तो 19 वर्षीय मुलीला पळून नेऊन कोर्टात लग्न केले आहे. (mp teacher and student love story) (teacher married girl in court in chhatarpur)

पीडित पत्नीचा किशनसोबत १० वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता : पीडितेने सांगितले की, तिच्या लग्नाला 10 वर्षे झाली आहेत. 10 वर्षांपूर्वी माझ्या आई-वडिलांनी माझे लग्न किशनसोबत केले होते, ज्याच्यापासून मला दोन मुलेही आहेत. सर्व काही सुरळीत चालले होते, इतकी वर्षे गेली, किशनने माझ्याशी कधीच गैरवर्तन केले नाही, पण आता अचानक गावात राहणाऱ्या मुलीशी लग्न करून आम्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

शिक्षक आणि विद्यार्थ्याची प्रेमकहाणी

किशन अशिक्षित आहे : 30 वर्षांचा किशन हा सुशिक्षित आहे. तर त्याची पत्नी अशिक्षित आहे. किशनने बीसीएस केले असून गावातील मुलांना शिकवण्याबरोबरच तो गावातीलच एका खासगी शाळेत शिकवतो. विद्यार्थिनी गावातच राहत होती आणि छतरपूरच्या नर्सिंग कॉलेजमधून नर्सिंगचे शिक्षण घेत होती. किशन त्याला कॉम्प्युटर शिकवायचा आणि रोज तिला शहरात सोडायचा. पत्नीचे म्हणणे आहे की, तिला काही दिवसांपूर्वी दोघांवर संशय होता. पत्नी विरोध केल्यावर किशनने तिला मारहाणही केली होती.

स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये मदत नाही : नवऱ्याने पळून जाऊन कमी वयाच्या मुलीशी लग्न केल्याने पत्नी चांगलीच अस्वस्थ आहे, तसेच तिची मुलेही नाराज आहेत. पीडितेचे म्हणणे आहे की, ती स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्येही गेली होती, पण तिथे कोणीही तिला मदत केली नाही. आता एसपी ऑफिसमध्ये आली आहे, कदाचित इथून काही मदत मिळेल. (mp teacher and student love story) (teacher married girl in court in chhatarpur) (chhatarpur student teacher love story)