पन्ना ( मध्यप्रदेश ): देश आणि जगात मौल्यवान हिऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पन्नाच्या भूमीत मंगळवारी पुन्हा एकदा दुर्मिळ हिरा सापडला आहे. हिऱ्याने नोएडाच्या सेक्टर 48 मध्ये राहणाऱ्या मीना राणा प्रतापला रातोरात करोडपती बनवले. राणा प्रताप यांनी सिरस्वाहातील भरका खाण परिसरात हिऱ्यांच्या कार्यालयातून पत्नीच्या नावे भाडेतत्त्वावर घेऊन हिऱ्याची खाण स्थापन केली होती. 6 महिन्यांनंतर नवरात्रीच्या नवमीच्या दिवशी त्यांना 9.64 कॅरेटचा रत्न दर्जाचा हिरा मिळाला, जो त्यांनी हिऱ्याच्या कार्यालयात जमा केला आहे.

हिऱ्याची किंमत 40 लाख रुपये : हिऱ्याची अंदाजे किंमत 40 लाख रुपये आहे. जो आगामी हिऱ्यांच्या लिलावात ठेवला जाईल. महिलेचा पती राणा प्रतापने सांगितले की, त्याला त्याच्या तीन साथीदारांनी पन्नामध्ये सापडलेल्या हिऱ्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर त्यांनी खाण उभारली. एक दिवस आपलं नशीब नक्कीच चमकेल, अशी त्याला आशा होती.

गरीब मुलांना मदत करणार : राणा प्रताप सांगतात की त्यांना यापूर्वीही अनेक छोटे हिरे मिळाले आहेत. आता हिऱ्यांच्या लिलावातून मिळालेल्या पैशातून गरीब मुलांना मदत करणार असून मोठ्या प्रमाणावर खाणी उभारणार आहेत. त्याच वेळी, हिरे पारखी अनुपम सिंग म्हणतात की हे रत्न गुणवत्तेचे रत्न आहे, जे आगामी लिलावात ठेवले जाईल. रत्नांच्या दर्जाच्या हिऱ्यांना चांगली किंमत मिळण्याची अपेक्षा आहे.