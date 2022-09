बक्सर (बिहार) : बिहारमधील बक्सर जिल्ह्यातील ब्रह्मपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील गाई घाट गावात गुरुवारी रात्री उशिरा एका महिलेने आपल्या तीन मुलींची हत्या MOTHER KILLED THREE DAUGHTERS केली. गायघाट येथील सुनील यादव यांची पत्नी पिंकी देवी असे आरोपीचे नाव आहे. पूनम कुमारी (10), रुनी कुमारी (8) आणि बबली कुमारी (3) अशी मृत मुलींची नावे आहेत. मुलगा होत नसल्याने तिने मुलींना विष पाजल्याचा Mother feed poison to her daughters in buxar तिच्यावर आरोप आहे.

आईनेच तीन मुलींना विष देऊन मारले

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंकी ही महिला मुलगा न झाल्यामुळे नाराज होती आणि तिचे सासरचे लोक तिला टोमणे मारायचे. त्रस्त होऊन अखेर तिने आपल्या मुलींचा जीव घेतला. सासरच्या मंडळींच्या म्हणण्यानुसार, मृत मुलींचे शरीर काळे पडले होते. त्यांच्या आईनेच मुलींना विष देऊन मुलींना मारले. पिंकीच्या सासू हिरामुनी देवी म्हणाल्या, "रात्री जेवण करून ती तिघींनाही घरी घेऊन गेली. सकाळी मी त्यांना चहासाठी बोलावले, तेव्हा मुली बाहेर आल्या नाहीत म्हणून मी जाऊन पाहिले तर सर्व तिघी मृत आढळल्या."

माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. डीएसपी श्रीराज म्हणाले, "चौकशीत आरोपीने कबूल केले आहे की, तिला मुलगा होत नसल्याने तिने स्वत:च तिच्या मुलींचा गळा दाबून खून केला आहे. पोलीस अधिकारी नीरज कुमार सिंह यांनी सांगितले की, मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई सुरू केली आहे.

