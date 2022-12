आईने मुलाला कालव्यात फेकले

होशियारपूर - पंजाबमधील होशियारपूर जिल्ह्यातील उची बस्सी गावाजवळील एका कालव्यात आईने आठ वर्षांच्या मुलाला फेकल्याप्रकरणी ( Mother threw child into canal ) पंजाब पोलिसांनी अटक ( Mother arrested for throwing child into canal ) केली आहे. आर्थिक मुद्द्यावरून पतीशी भांडण झाल्यानंतर तीने हे कृत्य केल्याची माहिती ( Mother threw the child into the canal ) पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

8 वर्षाच्या मुलाची हत्या - पोलिसांनी मंगळवारी या मुलाची आई रीना कुमारीला अटक केली आहे. आईवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 (हत्या) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस इन्स्पेक्टर बिक्रमजीत सिंह यांनी सांगितले की, रीना कुमारी यांचे रवी कुमारशी २०१२ मध्ये लग्न झाले होते. त्यांना १० वर्षांची मुलगी, 8 वर्षांचा मुलगा आहे. तिचा नवरा या वर्षी उदरनिर्वाहासाठी मालदीवला गेला होता. “ती पतीशी फोनवरून सतत भांडायची. पैसे न पाठवल्यास मुलांना कालव्यात फेकून देण्याची धमकी ती पतीला द्यायची. 25 डिसेंबरच्या रात्रीही रीना कुमारी याच कारणावरून पतीसोबत फोनवर भांडत होती.

मुलाला कालव्यात फेकून काढला पळ - “काल, रीनाच्या कुमारीचा मेहुणा राज कुमार यांना माहिती मिळली होती की, रीनाने तिचा मुलगा अभियाला उची बस्सी कालव्यात नेले होते. राज कुमार या दोघांचा शोध घेत होते. जेव्हा ते उची बस्सी कालव्याच्या पुलाजवळ पोहोचले तेव्हा त्यांना रस्त्याने जाणाऱ्यांकडून समजले की, लमिना गावाजवळ एक महिलेसह एक मूल कालव्याच्या काठावर बसले होते. "जेव्हा राज कुमार मुलगा घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा रीना कुमारीने आपल्या मुलाला कालव्यात फेकून देत तेथून पळ काढला," असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

पोलिसांनी केली आईला अटक - मुलगा कालव्यात बुडाल्याची भीती असून त्याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक सिंह यांनी सांगितले.