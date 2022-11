देहरादून : उत्तराखंडमध्ये लॉकडाऊन दरम्यान, दूरवरच्या भागातील हजारो लोक त्यांच्या गावी ( More Than One and Half Thousand Villages Empty ) परतले होते. शहरांतील चांगल्या जीवनाची ( Uttarakhand Celebrated The 22nd Anniversary ) आशा धुळीस मिळाली होती. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे ( People have also Migrated Due to Poor Education Facilities ) उदरनिर्वाहासाठी पुन्हा घर सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. एस एस नेगी, ग्रामीण विकास आणि स्थलांतर प्रतिबंध ( S S Negi Vice Chairman of Rural Development ) आयोगाचे (RDMPC) उपाध्यक्ष, म्हणाले की, त्यापैकी फक्त 5-10 टक्के खेड्यात मागे राहिले, ज्यांच्याकडे शहरांमध्ये विश्वसनीय नोकऱ्या नाहीत.

दीड हजारांहून अधिक गावे रिकामी झाली : उत्तराखंडने 9 नोव्हेंबर रोजी आपल्या स्थापनेचा 22 वा वर्धापन दिन साजरा केला. राज्य आपल्या खेड्यांमधून स्थलांतराच्या गुंतागुंतीच्या समस्येने ग्रासले आहे. विशेषतः डोंगराळ भागात राहणार्‍या लोकांसाठी अशी समस्या उपजीविकेची कमकुवत परिस्थिती आणि खराब शिक्षण आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमुळे निर्माण झाली आहे. नेगी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, सीमावर्ती राज्यातील किमान 1,702 गावे उजाड झाली आहेत. कारण रहिवासी नोकरी आणि उत्तम शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या शोधात शहरी भागात स्थलांतरित झाले आहेत.

पौरी आणि अल्मोडा जिल्ह्यांमधून अधिक स्थलांतर : पौडी आणि अल्मोरा जिल्ह्यांना स्थलांतराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ते म्हणाले की, उत्तराखंडमधील गावांमधून एकूण 1.18 लाख लोकांनी स्थलांतर केले आहे. नेगी म्हणाले, "बहुतेक स्थलांतर हे चांगले जीवन जगण्याच्या आकांक्षेमुळे झाले आहे." बहुतेक स्थलांतर हे चांगल्या रोजगाराच्या संधींच्या शोधात होते.

ही आहेत स्थलांतराची कारणे : गरिबीस शिक्षण सुविधेचा अभाव, खराब आरोग्य पायाभूत सुविधा, कमी कृषी उत्पन्न किंवा वन्य प्राण्यांकडून उभी पिके नष्ट झाल्यामुळेही लोक स्थलांतरित झाले आहेत. पूर्वी लोक राज्याबाहेर मुंबई, दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात स्थलांतरित होत असत. नेगी यांच्या मते, अलिकडच्या वर्षांत स्थलांतर स्थानिक स्वरूपाचे आहे. कारण लोक खेड्यातून जवळच्या शहरांकडे जात असत. कधी-कधी राज्यांतर्गत एकाच जिल्ह्यातही. ते म्हणाले, "आम्ही सध्या हरिद्वार जिल्ह्यातील गावांना भेटी देत ​​आहोत. आम्हाला असे आढळून आले आहे की, लोक राज्याबाहेर स्थलांतरित होत नसून, जिल्ह्यातील विविध शहरांमध्ये स्थलांतर करीत आहेत." एसएस नेगी म्हणाले की, हरिद्वारमधील गावातील लोक जिल्ह्यातील रुरकी किंवा भगवानपूर किंवा पौडीच्या ग्रामीण जिल्ह्यातील कोटद्वार, श्रीनगर किंवा सातपुली शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत.

खेड्यांमधून सपाट जिल्ह्यांकडे स्थलांतरण : हे स्थलांतर त्यांना शहरांमध्ये राहण्यास मदत करते आणि त्याच वेळी, त्यांच्या मुळांशी संपर्कात राहते. ते त्यांच्या गावांना वीकेंडला भेट देऊ शकतात, कारण ते फार दूर नाहीत. "स्थलांतर चालू आहे, परंतु परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी पूर्वीसारखी उदास नाही. आमच्याकडे अद्याप ते सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस डेटा नाही, परंतु गोष्टी वेगाने बदलत आहेत," असेही एकजण म्हणाला.

उलट स्थलांतरितांना रोजगाराचे आव्हान : एसएस नेगी यांनी अधोरेखित केले की, लॉकडाऊननंतर त्यांच्या गावात राहणाऱ्या लोकांना काम आणि सन्मानाचे जीवन देणे हे राज्य सरकारचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यांना असे वाटले की, पर्यटनासारख्या सेवा क्षेत्राला चालना देणे हा स्थलांतराला ब्रेक लावण्याचा एकमेव मार्ग आहे. कारण डोंगरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण शक्य नाही. केंद्र सरकारचा हा सर्व हवामान रस्ते प्रकल्प पूर्णत्वास आला असून, त्यामुळे आगामी काळात पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा नेगी यांनी व्यक्त केली.

चारधाम यात्रेने आशा वाढवल्या : ग्रामीण विकास आणि स्थलांतर प्रतिबंध आयोगाचे उपाध्यक्ष एस एस नेगी म्हणाले की, यामुळे स्थानिक लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात आणि स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवता येईल. यावर्षी चारधाम यात्रेत विक्रमी संख्येने भाविक आल्याचे सांगून ते म्हणाले की, चांगल्या सुविधांमुळे अधिक पर्यटक येऊ शकतील. नेगी म्हणाले, "उरलेल्या उत्तराखंडमध्येही असेच काहीसे घडेल जेव्हा सर्व हवामान सुरळीत आणि सुरक्षित रस्ते सुरू होतील."

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्थलांतर थांबवू शकते : RDMPC उपाध्यक्ष म्हणाले की, स्थलांतराला आळा घालण्यास मदत करणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जी लोकांना पोल्ट्री, डेअरी, आदरातिथ्य आणि फलोत्पादन क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देते. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुलभ कर्ज देते. ते म्हणाले की, डोंगराळ गावांतील प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला 10,000 रुपये मिळू लागले तर त्यांचे स्थलांतर थांबू शकते. तसेच, जर खेड्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आणि तेथे शिक्षण आणि आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा निर्माण झाल्या, तर कोणी आपले गाव का सोडेल."