बेतिया ( बिहार ) : बिहारमधील बेतिया येथे अल्पवयीन मुलीसोबत बलात्काराची घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन मुलगी घरात एकटी असताना आरोपी तरुणाने ही घटना घडवली. घटनेच्या वेळी आरोपी तरुणासोबत त्याचा मोठा भाऊ होता. बलात्कार केल्यानंतर दोघेही तेथून पळून गेले. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलाच्या मोठ्या बहिणीने शिकारपूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे. एफआयआरमध्ये त्यांनी काकाच्या मुलांना आरोपी केले आहे. तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. कारवाई करत एका आरोपीलाही अटक करण्यात आली आहे. शिकारपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नरकटियागंज भागातील ही घटना आहे. ( Molestation with minor girl in Bettiah ) ( crime in west champaran ) ( Minor Girl Raped In Bihar )

घरात एकटी होती अल्पवयीन एफआयआरमध्ये मुलीने सांगितले की, तिचे कुटुंबीय मोहरम जुलूसमध्ये गेले होते. अल्पवयीन मुलगी घरात एकटीच आंघोळ करत होती. त्याचवेळी दोन्ही आरोपी त्यांच्या घरात घुसले. घरात प्रवेश केल्यानंतर अल्पवयीन मुलाला अंघोळ करताना पाहून आरोपीने तिचा व्हिडिओ बनवला. व्हिडिओ बनवल्यानंतर तिच्यावर जबरदस्ती केली. अल्पवयीन मुलाने विरोध केल्यावर त्याचा व्हिडीओ दाखवून तुम्ही आवाज करणार असाल तर हा व्हिडिओ सोशल साईटवर व्हायरल करू, असे सांगितले. ती रडायला लागली तेव्हा गप्प बसण्यासाठी जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या घटनेत आरोपीच्या मोठ्या भावानेही त्याला साथ दिली.

आरोपीच्या मोठ्या भावानेही केला होता बलात्कार काही दिवसांपूर्वी आरोपीच्या मोठ्या भावानेही तिच्यावर बळजबरीने बलात्कार केल्याचेही अल्पवयीन मुलीने एफआयआरमध्ये खुलासा केला होता, मात्र पंचायतीच्या माध्यमातून हे प्रकरण मिटवण्यात आले. शिकारपूरचे एसएचओ अजय कुमार यांनी सांगितले की , याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये काकाच्या मुलांना आरोपी करण्यात आले आहे. पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणी आणि जबाब नोंदवण्यासाठी बेतिया येथे पाठवण्यात आले आहे. एकाला अटक करण्यात आली आहे. दुसऱ्या आरोपी तरुणाच्या अटकेसाठी छापेमारी सुरू आहे.

