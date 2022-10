बोकारो ( झारखंड) : Mob Lynching in Jharkhand: जिल्ह्यातील बर्मो उपविभागातील महुआतांड पोलीस स्टेशन हद्दीतील धवैया गावात एक व्यक्ती मॉब लिंचिंगचा बळी ठरली Youth murder by thrashing आहे . गुरुवारी दुर्गापूजा विसर्जनावेळी या ४५ वर्षीय व्यक्तीला काही असामाजिक तत्वांनी बेदम मारहाण केली. या घटनेपासून दोन्ही समाजातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गावात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. murder by thrashing during Durga Puja immersion

या घटनेनंतर बर्मोचे एसडीएम अनंत कुमार, एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, गोमिया सर्कल इन्स्पेक्टर, बीडीओ, विविध पोलिस स्टेशनचे सीओ प्रभारी उपस्थित आहेत. बर्मो एसडीएमने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, त्या व्यक्तीचे गावातीलच एका विवाहित महिलेशी प्रेमसंबंध होते. त्यामुळे गावातील काही लोक संतप्त झाले. संतप्त लोकांनी संधीचा फायदा घेत गुरुवारी दुर्गापूजा विसर्जनाच्या वेळी ही हिंसक घटना घडवून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला.

या घटनेबाबत बर्मोचे डीएसपी सतीश चंद्र झा यांनी सांगितले की, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. या प्रकरणाबाबत ग्रामस्थांमध्ये नाराजी असून, प्रक्रियेदरम्यान परतत असताना वॉर्ड सदस्याला जमावाने मारहाण केली. यादरम्यान घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी पीडितेला रामगड रुग्णालयात दाखल केले, तेथून तिला रांचीला रेफर करण्यात आले. मात्र रांचीला पोहोचताच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी २२ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, तसेच या घटनेनंतर पोलिसांनी ११ जणांना ताब्यात घेतले आहे.