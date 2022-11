शहाजहानपूर (यूपी) : जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मतिमंद मुलीवर बलात्कार (Mentally retarded minor girl rape ) झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुलीच्या शेजारी राहणारा मुलगा तिच्याशी गैरवर्तन करत होता. यामुळे पीडित मुलगी 4 महिन्यांची गर्भवती (victim is 4 months pregnant) राहिली. Latest news from UP, UP Crime

बलात्काराच्या घटनेविषयी माहिती देताना पोलीस अधिकारी

शहाजहानपूर येथील मतिमंद मुलीवर बलात्कार: पोलीस स्टेशन खुदागंज परिसरात राहणाऱ्या एका मुलाने तिच्यावर बलात्कार केला. यामुळे मुलगी 4 महिन्यांची गरोदर राहिली. मुलगी गरोदर असल्याची माहिती नातेवाइकांना समजताच ही घटना उघडकीस आली. नातेवाइकांनी विचारणा केल्यावर मुलीने सांगितले की, शेजारी राहणारा मुलगा तिच्यावर बलात्कार करायचा, त्यामुळे ती गरोदर राहिली.

पीडितेला मिर्गीचा त्रास: एसपी ग्रामीण संजीव बाजपेई सांगतात की, पीडितेला अपस्माराच्या झटक्यांसोबतच मिरगीचाही त्रास होतो. याप्रकरणी पोलिसांनी गुरुवारी आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. तथापि, पीडितेवर बलात्कार करणारा आरोपी (शहाजहानपूरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार) हा देखील अल्पवयीन आहे. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. सध्या याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.