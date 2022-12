अनंतनाग (जम्मू) : जिल्ह्यातील ऐशमुकाम भागात मतिमंद व्यक्तीने (Murder by a mentally retarded person) केलेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांपैकी एकाचा शुक्रवारी सकाळी मृत्यू झाला असून, या घटनेतील मृतांची संख्या तीन झाली आहे. मतिमंद व्यक्तीने प्रथम त्याच्या कुटुंबीयांवर हल्ला (murder of three including mother) केला ज्यात त्याचे आई-वडील जखमी (attack on many including parents) झाले आणि नंतर बाहेर येऊन अनेक लोकांवर हल्ला केला. (Mother Killing In Anantnag)

आरोपी ताब्यात : गुलाम नबी खादिम, त्याची आई हाफिजा बागम आणि मोहम्मद अमीन शाह अशी मृतांची नावे आहेत. सर्व अश्मुकाम येथील रहिवासी आहेत. शिवाय जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एसडीएमने पुढे माहिती दिली की आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. ते वैयक्तिकरित्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.