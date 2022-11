दक्षिण कन्नड (कर्नाटक) : दक्षिण कन्नडच्या कडबा तालुक्यातील कालेंबी गावात शेतीसाठी जमीन सपाट करताना अचानक एक गुहा ( Megalithic Era Cave Found in Karnataka ) सापडली. ही गुहा 19 ऑगस्टला सापडली ( Agricultural Purposes in Kallembi Village of Dakshina Kannada ) होती, दुसऱ्या दिवशी अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी भेट दिली. गुहेतून गोळा केलेली मातीची भांडी आणि मातीचे वस्तू यांच्या तुकड्यांचा ( Pottery and Pottery Fragments Collected from Cave ) अभ्यास केला गेला. त्यात असे दिसून आले की, ते लोहयुगातील किंवा मेगालिथिक गुहेतील असावेत.

मेगॅलिथिक कालखंडातील गुहा कर्नाटकातील दक्षिण कन्नडमध्ये सापडली

पुरातत्व साहित्याचे संशोधक आणि मुल्की सुंदराराम शेट्टी यांच्या मतानुसार : याबाबत ईटीव्ही भारतशी बोलताना पुरातत्व साहित्याचे संशोधक आणि मुल्की सुंदराराम शेट्टी महाविद्यालयातील इतिहास व पुरातत्व विभागाचे प्राध्यापक प्रा. टी. मुरुगेशी म्हणाले की, येथे सापडलेल्या प्राचीन वस्तू या पूर्वी मूडूबिडीराजवळील मूडू कोनाजे येथे सापडलेल्या मातीच्या भांड्यांसारख्याच आहेत. कोडागुमधील हेग्गडेहल्ली आणि सिद्धलिंगपुराच्या थडग्या. तसेच, त्यांची बांधकाम शैली केरळच्या मेगालिथिक थडग्यांसारखी आहे. परंतु, केरळ मॉडेलची काही सामान्य वैशिष्ट्ये येथे अनुपस्थित आहेत. पुढील संशोधनानंतर निश्चित माहिती उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मेगॅलिथिक कालखंडातील गुहा कर्नाटकातील दक्षिण कन्नडमध्ये सापडली

लाल भांड्याच्या पृष्ठभागावर आढळणारे लहान आकाराचे कण : लाल भांड्याच्या पृष्ठभागावर आढळणारे लहान आकाराचे कण काळजीपूर्वक गोळा केले गेले. पुढील अभ्यासासाठी ते प्रयोगशाळेत पाठवले जातील. सुमारे 10 इंच उंच एक पाय असलेली लाल भांडी, सुमारे 7.5 इंच व्यासाची मोठी लाल टोपी, दुसरे मोठे काळे झाकण 8.5 इंच व्यासाचे, तीन लाल भांडी 19 सेमी, 22 सेमी आणि 23.5 सेमी, एक लहान काळे भांडे 9 सेमी उंच, 2 सेमी मोजणारी एक लहान टोपी. एक लहान लाल झाकण, काळे आणि लाल कप, सपाट तळ असलेले लाल आणि काळे दिवे कलेंबीमध्ये गोळा केले गेले, असे ते म्हणाले.

मेगॅलिथिक कालखंडातील गुहा कर्नाटकातील दक्षिण कन्नडमध्ये सापडली

जमिनीचे सपाटीकरण सुरू असताना चुकून ही गुहा सापडली : शेतीसाठी जमिनीचे सपाटीकरण सुरू असताना चुकून ही गुहा सापडली. हे ठिकाण एका छोट्या टेकडीच्या उतारावर वसलेले आहे. हे ठिकाण आहे जिथे कुमारधारा नदीचा प्रवाह आहे. कडबा तालुक्यातील एडमंगलापासून ते १६ किमी अंतरावर आहे, असेही ते म्हणाले. गुहेच्या आत धातूंचे कोणतेही अंश आढळले नाहीत. ही गुहा अर्धगोलाकार घुमटासारखी दिसते ज्यामध्ये मध्यभागी एक स्तंभ आहे आणि गुहेच्या आत मातीच्या भांडीच्या पायाच्या खुणा आहेत. खांबाच्या दोन्ही बाजूला मातीचे ढिगारे दिसून आले. हा मातीचा ढिगारा साफ केल्याशिवाय नीट अभ्यास करणे अवघड होते. त्याशिवाय, त्यावेळी पाऊस पडत असल्याने अभ्यास करणे इतके सोपे नव्हते, असे ते म्हणाले.

मेगॅलिथिक कालखंडातील गुहा कर्नाटकातील दक्षिण कन्नडमध्ये सापडली

जागेचे मालक विश्वनाथ गौडा बल्लाडका यांच्या म्हणण्यानुसार : जागेचे मालक विश्वनाथ गौडा बल्लाडका यांच्या म्हणण्यानुसार, 19 ऑगस्ट 2022 रोजी दुपारी ही गुहा सापडली होती. स्थानिक ग्राम लेखापाल यांच्या उपस्थितीत जागेचा पंचनामा करून येथून साहित्य जमा करण्यात आले. यावेळी गुहेचा शोध लागल्याची माहिती मिळताच प्रा. मुरुगेशी यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास पथकाने 21 ऑगस्ट रोजी या ठिकाणी भेट दिली. तुलुनाडू (दक्षिणा कन्नड), कोटी आणि चेन्नया आणि त्यांची बहीण किन्नीदारू या जुळ्या नायकांच्या मालकीचे असलेले सुलिया, एनमाकाजे आणि कालेंबीच्या शेजारील इतर भागांचे डोलादेखील तुलु लोककथांमध्ये प्रसिद्ध आहेत.