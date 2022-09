दिल्ली : चीनशी संबंध असलेल्या डॉर्टसे नावाच्या व्यक्तीला सरकारने (Serious Fraud Investigation Office ) अटक केली आहे. ही व्यक्ती भारतातील मोठ्या प्रमाणात शेल कंपन्यांना सामील ( Largely involving shell companies )करून घेण्याच्या संपूर्ण रॅकेटला आणि त्यांच्या बोर्डवर बनावट संचालकांच्या नियुक्तीसाठी जबाबदार आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ( Ministry of Corporate Affairs ) रविवारी सकाळी एका निवेदनात म्हटले आहे की डॉर्टसे हा संपूर्ण रॅकेटचा “स्पष्ट सूत्रधार” म्हणून उदयास आला आहे. 8 सप्टेंबर 2022 रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने एकाच वेळी केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईनंतर, जिलियन कन्सल्टंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड,( Jillian Consultants India Private Limited) जिलियन हाँगकाँग लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, गुडगाव, बंगळुरू आणि हैदराबाद येथील फिनिटी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कार्यालयात ( office of Finity private limited ) श्री.डॉर्टसे यांना सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने शनिवारी अटक केली. (SFIO arrests mastermind of Chinese shell companies in India )

डॉर्टसे पळून गेल्याचे असे झाले उघड : इनपुट आणि तपासाच्या आधारे, डॉर्टसे दिल्ली एनसीआरमधून बिहारमधील दुर्गम ठिकाणी पळून गेल्याचे उघड झाले, असे निवेदनात म्हटले आहे. आणि भारतातून रस्त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. लगेच, SFIO मध्ये एक विशेष टीम तयार करण्यात आली. 10 सप्टेंबर 2022 च्या संध्याकाळी, डॉर्टसेला SFIO ने अटक केली, ज्याला नंतर अधिकारक्षेत्रीय न्यायालयात हजर केले गेले आणि त्याच्या ट्रान्झिट रिमांडचे आदेश प्राप्त झाले.

डॉर्टसे नेमका कुठला रहिवासी : मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, अटक करण्यात आलेला व्यक्ती, डॉर्टसे हिमाचल प्रदेशातील मंडीचा रहिवासी असल्याचे कंपनीच्या रजिस्ट्रारकडे नोंदवलेल्या नोंदीनुसार सांगितले. ROC दिल्लीच्या चौकशीदरम्यान मिळालेले पुरावे आणि त्यासोबतच्या शोध मोहिमेवरून अनेक शेल कंपन्यांमध्ये डमी म्हणून काम करण्यासाठी जिलियन इंडिया लिमिटेडकडून डमी संचालकांना पैसे दिले जात असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

डमी लिंकिंग बॉक्स साइटवरून जप्त : कंपनीच्या सील आणि डिजिटल स्वाक्षरींनी भरलेले डमी लिंकिंग बॉक्स संचालकांच्या साइटवरून जप्त करण्यात आले आहेत, असे मंत्रालयाने सांगितले. चिनी इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप्सद्वारे भारतीय कर्मचारी त्यांच्या चिनी समिकक्षांच्या संपर्कात असल्याचे त्यात म्हटले आहे. Husys Limited देखील जिलियन इंडिया लिमिटेड च्या वतीने काम करत असल्याचे आढळून आले. प्राथमिक टिप्पण्या सूचित करतात की Husys Limited चा जिलियन कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत करार झाला होता. आतापर्यंतच्या तपासात या शेल कंपन्यांचा गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.

SFIO करत आहे कंपन्यांचा तपास : कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय चालते, त्यांनी शुक्रवारी जिलियन कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर 32 कंपन्यांचा तपास SFIO कडे सोपवला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तत्पूर्वी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) गुरुवारी दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि गुरुग्राम सारख्या शहरांमध्ये शेकडो चीनी शेल कंपन्यांना 'बनावट संचालक' प्रदान करणाऱ्या भारतीय संस्थांवर कारवाई सुरू केली. ते म्हणाले की, ते भारतीय नागरिकांना शिक्षणा शिवाय आणि छोट्या नोकऱ्यांवर काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना चिनी शेल कंपन्यांचे संचालक बनवायचे.