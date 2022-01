जयपूर : जमवारामगढ भागातील धुलारावजी येथील टर्पेंटाइन तेल निर्मिती कारखान्यात रविवारी भीषण आग ( Massive Fire In Factory In Jaipur )लागली. आगीत होरपळून तीन मुलांसह एकूण चार जणांचा मृत्यू झाला ( Fire In Turpentine Oil Manufacturing Factory In Jamwaramgarh ) आहे. घटनेनंतर नागरी संरक्षण दल आणि पोलीसही घटनास्थळी पोहोचले. अग्निशमन दलाच्या मदतीने आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे.

जयपूरच्या टर्पेंटाइन तेलाच्या फॅक्टरीत भीषण आग, तीन मुलांसह चौघांचा होरपळून मृत्यू

आगीचे वृत्त समजताच घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. घटनेची माहिती मिळताच जमवारामगढचे आरपीएस अधिकारी शिवकुमार भारद्वाज, जमवारामगढ पोलिस स्टेशनचे अधिकारी, रायसर पोलिस स्टेशनचे अधिकारी, जमवारामगढचे एसडीएमही घटनास्थळी पोहोचले. आणि घटनेची माहिती घेतली. त्याचबरोबर अग्निशमन दलाच्या गाड्यांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारखानदाराने स्वतःच्या घरात कारखाना थाटला होता.

कारखान्याला लागलेल्या आगीमुळे लाखो रुपयांचा मालही जळून खाक झाला ( Massive Fire in Jamwa Ramgarh Factory )आहे. त्याचवेळी तीन ते चार जण दगावल्याचेही वृत्त समोर येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच भाजप नेते महेंद्र पाल मीना हेही घटनास्थळी पोहोचले. आग नेमकी कशामुळे लागली याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.