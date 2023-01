अहमदाबाद : अहमदाबादमधील रविवारची रात्र एका कुटुंबासाठी शेवटची रात्र ठरली. ज्यामध्ये आग लागून एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला. ( Death of three members of same family ) पहाटे अचानक लागलेल्या आगीत एक कुटुंब जळून खाक झाले. तीन जणांचे मृतदेह इतके जळाले होते की त्यांची ओळख पटवणे कठीण झाले होते. अग्निशमन विभागाला माहिती दिल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या चारहून अधिक गाड्यांनी पाण्याच्या सहाय्याने आग विझवली. ( Massive Fire Accident Couple Died )

आगीचे कारण अद्याप : अग्निशमन दलाचे पथक घरी पोहोचले तेव्हा घरात धूर होता. अग्निशमन दलाच्या पथकाला पती, पत्नी आणि एका मुलाचे मृतदेह सापडले. ही माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर शहापूर पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी पोहोचला. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू करण्यात आले.एवढ्या मोठ्या आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पहाटे पाचच्या सुमारास अग्निशमन दलाच्या पथकाला एकूण तीन मृतदेह सापडले. ज्याची अवस्था पाहता येत नव्हती. ही आग एका खोलीतून सुरु होऊन संपूर्ण घरात पसरल्याचे सांगण्यात येत आहे. आग इतकी भीषण होती की कुटुंबाला बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही.

