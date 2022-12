दंतेवाडा: हे प्रकरण दंतेवाडा जिल्ह्यातील बचेली पोलीस स्टेशन हद्दीशी संबंधित आहे. (Death after rape in Dantewada) 25 डिसेंबर रोजी मुलीच्या नातेवाईकांनी बाचेली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली की, 24 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून त्यांची मुलगी बेपत्ता आहे. (Dantewada news ) 25 डिसेंबर रोजी सकाळी साडेसहा वाजता पाधापूर येथील मोबाईल टॉवरजवळ ती बेशुद्धावस्थेत आढळून आली. (Dantewada crime news) मुलीला उपचारासाठी अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये तिच्यावर बलात्कार झाला आणि डोक्याला खोल दुखापत झाल्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. दंतेवाड्यात बलात्कारानंतर मृत्यू या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे (Married youth raped girlfriend in Dantewada).

दंतेवाडा येथे बलात्कारानंतर मृत्यू: पोलीस ठाण्याचे प्रभारी गोविंद यादव स्टेशन अधिकारी गोविंद यादव यांनी सांगितले की, (married youth raped girlfriend ) खबरदाराकडून माहिती मिळाली होती की बुध्रू ओयामी (वय 22 वर्षे) आणि बिजू राम ओयामी (वय 20 वर्षे), कदमपाल येथील रहिवासी यांनी या मुलीची हत्या केली. आम्ही त्याला बाईकवर जंगलात घेऊन जात होतो. पोलीस तातडीने त्यांच्या घरी पोहोचले. दोन्ही तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले. विचारपूस केली असता प्रकरण टाळाटाळ होते. मात्र, काही वेळाने दोघांनीही संपूर्ण रहस्य उघड झाले आहे.

मुलीने खूप मद्यपान केले: स्टेशन प्रभारी गोविंद यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी तरुण बुध्रूने पोलिसांना सांगितले की तो आधीच विवाहित आहे. परिसरात राहणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणीच्या अनेक दिवसांपासून संपर्कात होता. 24 रोजी भेटायला बोलावले होते. जेव्हा ती पोहोचली तेव्हा त्याचा एक मित्र बिजू राम ओयामी सोबत तिला बाईकवर जंगलाच्या दिशेने घेऊन जात होता. वाटेत तिघांनी एकत्र बसून दारू प्यायली.मुलगी इतकी नशेत होती की तिचे भान हरपले. तिला घरी सोडण्यासाठी त्याने तिला बाईकवर बसवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ती जमिनीवर पडली आणि बेशुद्ध झाली.

उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू: स्टेशन प्रभारी गोविंद यादव यांनी सांगितले की, "मुलीच्या बेशुद्धीचा फायदा घेत बुध्रुने तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला आहे. त्यानंतर दोघेही त्याला तेथेच सोडून पळून गेले. मुलगी रात्रभर बेशुद्ध अवस्थेत त्याच ठिकाणी पडून होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ग्रामस्थांनी मुलीला पाहताच तिला रुग्णालयात नेले, तेथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिस करत आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण: दंतेवाडा येथे एका विवाहितेने आपल्या मैत्रिणीवर बलात्कार केला आहे. दंतेवाडा येथे विवाहित तरुणाने प्रेयसीवर बलात्कार केला आरोपीने आधी त्याच्या एका मित्रासोबत आणि पीडितेसोबत दारू प्यायली लावली. दारू पिऊन तरुणी बेशुद्ध पडली तेव्हा त्या संधीचा फायदा घेत आरोपीने पीडितेवर बलात्कार केला आहे. दंतेवाड्यात प्रेयसीवर बलात्कार केल्यानंतर आरोपी मित्रासह फरार झाला. पीडित मुलगी रात्रभर बेशुद्ध अवस्थेत पडून होती. दुसऱ्या दिवशी गावकऱ्यांनी मुलीला रुग्णालयात दाखल केले, तेथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. 28 डिसेंबर रोजी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करून तुरुंगात पाठवले होते.