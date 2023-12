न्यायालयानं फेटाळल्या सीआयडीच्या याचिका : मार्गदर्शीच्या वकिलांनी सीआयडीच्या याचिकांचा जोरदार विरोध केला. मार्गदर्शी चिट फंड व्यवस्थापनात काही कमतरता असल्यास त्याची चौकशी चिट फंड कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करायला हवी होती. मात्र आंध्रप्रदेश सीआयडी Protection of Depositors of Financial Establishment Act (AP Depositors Act-1999) हा कायदा बाजूला करुन मालमत्ता जप्त करत आहे. सीआयडी राजकीय हेतुनं प्रेरित होऊन कारवाई करत असल्याचा आरोपही मार्गदर्शीच्या वकिलांनी केला. सीआयडीच्या याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यामुळे न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेत सीआयडीला मोठा धक्का दिला. सीआयडीच्या तीन याचिका गुंटूर न्यायालयानं फेटाळून लावल्या.