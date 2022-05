नवी दिल्ली - मे महिना संपत आला आहे. जर आपण कामाच्या दिवसाबद्दल बोललो तर या महिन्यात फक्त दोन दिवस उरले आहेत. प्रत्येक नवीन महिन्याची सुरुवात अनेक बदल घेऊन येते. येणारा जून महिनाही बदल घेऊन येत आहे. त्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होईल. १ जूनपासून होत असलेल्या अशा बदलांवर एक नजर टाकूया.

एसबीआयच्या गृहकर्जाचा व्याजदर वाढणार- देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयने गृहकर्जासाठी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) वाढवला आहे. आता हा बेंचमार्क दर 0.40 टक्क्यांनी वाढून 7.05 टक्के झाला आहे. त्याचप्रमाणे रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) देखील 0.40 टक्क्यांनी वाढून 6.65 टक्के झाला आहे. यापूर्वी हे दोन्ही दर अनुक्रमे ६.६५ टक्के आणि ६.२५ टक्के होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, वाढलेले व्याजदर १ जूनपासून लागू होणार आहेत. एसबीआयने मार्जिनल कॉस्ट-आधारित कर्ज दरात 0.10 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

अॅक्सिस बँकेच्या नियमामध्ये बदल- अॅक्सिस बँकेच्या खात्यांमध्ये अधिक पैसे ठेवावे लागणार आहेत. खासगी क्षेत्रातील अॅक्सिस बँकेने निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील सुलभ बचत आणि पगार कार्यक्रम खात्यांसाठी सरासरी मासिक शिलकीची मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये केली आहे. जर ग्राहकाने 1 लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवली तर त्याला या अटीतून सूट दिली जाईल. त्याचप्रमाणे, लिबर्टी बचत खात्याची मर्यादादेखील 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. जर ग्राहकाने 25 हजार रुपये खर्च केले तर त्याला या वाढीव मर्यादेतून सूट मिळेल. हे दोन्ही बदल १ जूनपासून लागू होणार आहेत.

गोल्ड हॉलमार्किंगचे नवीन नियम- गोल्ड हॉलमार्किंग लागू करण्याचा दुसरा टप्पा जूनपासून ( The second phase of gold hallmarking ) सुरू होणार आहे. आता 256 जुन्या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, 32 नवीन जिल्ह्यांमध्ये मूल्यांकन आणि हॉलमार्किंग केंद्रे ( assessment and hallmarking centers ) सुरू होणार आहेत. यानंतर या सर्व 288 जिल्ह्यांमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग ( hallmarking of gold jewelry ) बंधनकारक होणार आहे. आता या जिल्ह्यांमध्ये केवळ 14, 18, 20, 22, 23 आणि 24 कॅरेटचे दागिने विकता येतील. हॉलमार्किंगशिवाय त्यांची विक्री करणे शक्य होणार नाही.

मोटार विम्याचा प्रीमियम महागणार- रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार 1000 सीसी पर्यंतच्या इंजिन क्षमतेच्या कारचा विमा हप्ता 2,094 रुपये असेल. कोविडपूर्वी, 2019-20 मध्ये सुमारे 2,072 रुपया विमा हप्ता होता. त्याच वेळी, 1000cc ते 1500cc कारसाठी विमा हप्ता 3,416 रुपये असेल. यापूर्वी 3,221 रुपये विमा हप्ता होता. याशिवाय, जर तुमच्या कारचे इंजिन 1500cc पेक्षा जास्त असेल तर आता विमा हप्ता 7,890 रुपयांपर्यंत खाली येईल. पूर्वी 7,897 रुपये विमा हप्ता होता. सरकारने 3 वर्षांसाठी सिंगल प्रीमियममध्येही वाढ केली आहे. आता 1000cc पर्यंतच्या कारसाठी 6,521 रुपये, 1500cc पर्यंतच्या कारसाठी 10,540 रुपये आणि 1500cc वरील कारसाठी 24,596 रुपये मोजावे लागतील. त्याचप्रमाणे दुचाकी वाहनांच्या विम्याच्या प्रीमियममध्येही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता १ जूनपासून कार घेणेदेखील महाग होणार आहे.

पोस्ट बँकेच्या नियमात बदल- इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक या सेवेवर शुल्क आकारेल इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेने म्हटले आहे की आता आधार सक्षम पेमेंट सिस्टमसाठी जारीकर्ता शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क १५ जूनपासून लागू होणार आहे. बदलानंतर, प्रत्येक महिन्याचे पहिले तीन व्यवहार विनामूल्य असतील. चौथ्या व्यवहारापासून प्रत्येक वेळी 20 रुपये अधिक GST भरावा लागेल. रोख पैसे काढणे आणि रोख जमा करण्याव्यतिरिक्त, मिनी स्टेटमेंट काढणे देखील व्यवहारात गणले जाईल. तथापि, मिनी स्टेटमेंटसाठी शुल्क 5 रुपये अधिक जीएसटी असेल.

