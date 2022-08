पाटणा ( बिहार ) : दानापूरच्या मणेर येथील रेती घाटावर बोटीवर अन्न शिजवताना गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन पाच वाळू उपसा करणाऱ्या मजुरांचा मृत्यू झाला. मणेर येथील गंगा घाटावर अवैध वाळूने भरलेल्या बोटीवर सिलेंडरचा स्फोट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. ( Cylinder blast in boat in Maner ) ( laborers burnt alive in boat ) ( Laborers Burnt Alive In Patna )

मणेरमध्ये बोटीवर सिलेंडरचा स्फोट : रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय आणि कन्हाई बिंद अशी मृतांची नावे आहेत. रंजन पासवान, दशरथ पासवान आणि ओम प्रकाश राय हे हळदी छपरा मणेर येथील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मृत्यूची माहिती मिळताच स्थानिक मणेर पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

5 मजुरांचा वेदनादायक मृत्यू : अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या बोटीवर सुमारे 20 मजूर होते, असे सांगण्यात येत आहे. त्यापैकी 5 वाळू मजूर झोपडीत अन्न शिजवत होते. त्यादरम्यान गॅस गळती होऊन आग लागली. पेट्रोलही जवळच ठेवले होते, त्यालाही आग लागली आणि बोटीवरील ५ जण जळाले. त्यात डझनभर कामगार जखमी झाले आहेत. हे सर्व मजूर सोन नदीची अवैध वाळू घेऊन सोनपूर सरणच्या दिशेने जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकारने सध्या राज्यात वाळू उत्खननावर पूर्णत: बंदी घातली असली तरी सोन्याच्या काठावर बेकायदेशीरपणे वाळू उत्खनन व्यवसाय सुरू आहे.

"बोटीवरील सर्व मजूर रेती घाटावर मजूर म्हणून काम करत होते. दरम्यान, बोटीवर अन्न शिजवत असताना सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. माहिती मिळताच सर्वजण घटनास्थळी पोहोचले. घटनेनंतर, तेथे कुटुंबात अराजकता होती. हे घडले आहे. " - अशोक कुमार, हळद चपराचे प्रमुख

अवैध वाळू उत्खननादरम्यान अपघात: राज्यात सध्या वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील अनेक भागात अवैध वाळू व्यवसाय सुरू आहे. पाटणा जिल्ह्यातील मानेर पोलीस स्टेशन हद्दीतील रामपूर रेती घाटावर वाळूने भरलेल्या बोटीवर अन्न शिजवताना गॅस सिलेंडरच्या स्फोटात चार मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनेक मजूर जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

"माणेर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रामपूर रेती घाटावर बोटीवर अन्न शिजवत असताना ५ मजुरांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून सर्व जळालेले मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले. पुढील कारवाई सुरू आहे. -धर्मेंद्र कुमार, एसआय, मणेर पोलिस स्टेशन

