लातेहार : माणसाच्या नशिबात कधी चांगले घडेल, हे सांगता येत नाही. लातेहार जिल्ह्यातील हेरंज ब्लॉक अंतर्गत पूर्णी येथील रहिवासी मंटू प्रसाद हे असाच अनुभव घेत आहेत. मंटूच्या नशिबाने त्याला साथ दिली आणि अवघ्या 3 तासात मंटू कोट्याधीश ( Latehar Mantu Prasad won one crore ) झाला. त्याने ड्रीम ११ नावाच्या गेमिंग अॅपवरून ( One crore Rupee in Dream 11 app ) 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंकले.

पूर्णी हेरंज येथे राहणार्‍या केशवर साव या अल्पभूधारक शेतकर्‍याचा मुलगा आहे. मंटू याने T20 क्रिकेट विश्वचषकाच्या पाकिस्तान-नेदरलँड सामन्यात ड्रीम-11 मध्ये 49 रुपयांची टीम बनवली होती. ड्रीम-11 या मॅचमध्ये मंटूने 1 कोटी रुपये जिंकले. मंटूने सांगितले की, त्याला ड्रीम 11 मध्ये सामने खेळण्याची सवय झाली होती. पण, सततच्या पराभवानंतर त्यांनी हे अॅप मोबाईलमधून डिलीट केले. T20 विश्वचषक सुरू झाल्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा आपल्या मोबाईलवर अॅप डाउनलोड केले. संघ तयार करून आपले नशीब आजमावण्यास सुरुवात केली. त्याने पाकिस्तान नेदरलँड्स सामन्यात संघ बनवला. त्याची टीम सर्वोत्कृष्ट ठरली आणि 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंकले.

चतरा गावात मेडिकल स्टोअर : मंटू प्रसाद सध्या चतरा जिल्ह्यातील सिमरिया ब्लॉकच्या जबरा गावात मेडिकल दुकान चालवतात. तर त्याचे वडील शेतकरी आहेत. मंटूने सांगितले की, तो एक छोटेसे मेडिकल स्टोअर चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. पण, आता मोठे मेडिकल स्टोअर उघडण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. याशिवाय तो काही धार्मिक कार्यातही पैसे खर्च करणार आहे. तो बऱ्याच दिवसांपासून नशीब आजमावत होता.

अवघ्या 3 तासात मंटू करोडपती

पाकिस्तान आणि नेदरलँडने पालटले नशीब : मंटू प्रसाद यांनी सांगितले की, ड्रीम 11 वर टीम बनवून तो बऱ्याच काळापासून सतत पैसे गुंतवत होता. अशा स्थितीत त्यांचे आर्थिक नुकसानही झाले. सततच्या पराभवांमुळे त्याने खेळणे बंद केले. गेले 10-15 दिवस ते पुन्हा टीम बनवून नशीब आजमावत होते. दरम्यान, 30 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तान आणि नेदरलँड यांच्यात झालेल्या सामन्यात त्याचे नशीब पालटले.

घरात जल्लोष : मोबाईल गेमिंग अॅपमध्ये एक कोटी रुपये जिंकल्यानंतर मंटूच्या घरात आनंदाचे वातावरण आहे. मंटूच्या वडिलांनी सांगितले की, संपूर्ण कुटुंबासाठी हे स्वप्नापेक्षा कमी नाही. आजूबाजूचे लोक आणि अगदी दूरचे ओळखीचे लोक त्याचे खूप अभिनंदन करत आहेत. दरम्यान, बेटिंग धोकादायक असू शकते, त्यामुळे फक्त आर्थिक नुकसान होऊ शकते, म्हणून जर तुम्हाला प्रयत्न करायचे असतील तर संपूर्ण नियम आणि कायदे समजून घ्या.