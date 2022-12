नवी दिल्ली : दिल्लीतील कालकाजी परिसरात एका वडिलांनी आपल्या दोन वर्षांच्या मुलाला गच्चीवरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. (threw two year old child from roof in Delhi). मुलाला खाली फेकल्यानंतर वडिलाने स्वतःही छतावरून खाली उडी मारली. (man jumped after throwing child from roof). दोघेही जखमी पिता-पुत्रांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी आरोपी पित्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

मुलाचे वय केवळ दोन वर्षे : या प्रकरणाची पुष्टी करताना डीसीपी दक्षिण पूर्व ईशा पांडे यांनी शनिवारी सांगितले की, काल रात्री साडेदहा वाजता या संदर्भात माहिती मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले असता आरोपी मानसिंग हा संजय कॉलनी, ओखला येथील रहिवासी असल्याचे आढळून आले. त्याने आपल्या दोन वर्षांच्या मुलाला पहिल्या मजल्यावरील टेरेसवरून खाली फेकले आणि नंतर स्वतःही गच्चीवरून खाली उडी मारली. ज्या घरात आरोपीने मुलाला फेकून दिले ते घर त्याची पत्नी पूजा हिच्या आजीचे आहे.

दारूच्या नशेत खाली फेकले : डीसीपीच्या म्हणण्यानुसार, पूजा तिच्या जखमी मुलाला घेऊन होली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये गेली होती. तर मान सिंह यांना एम्सच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आरोपी वडिलांची पत्नी पूजाने पोलिसांना सांगितले की, तिचे तिच्या पतीसोबतचे संबंध चांगले नव्हते. ती तिच्या दोन मुलांसह काही दिवसांपासून आजीकडे राहत होती. आज तिचा नवरा दारूच्या नशेत आजीच्या घरी आला आणि तिच्याशी भांडू लागला. त्यानंतर त्याने दोन वर्षांच्या मुलाला घराच्या छतावरून खाली फेकले आणि त्यानंतर त्याने देखील खाली उडी मारली. या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी भादंवि कलम 307 अन्वये खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.