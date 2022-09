संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) : जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी मॅरेज लॉनमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या तरुणीवर old man raped young girl UP ऑपरेटर अब्दुल शेख (60) याने चाकूचा धाक दाखवून बलात्कार Sant Kabir Nagar UP Rape केला. तरुणीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कोतवाली पोलीस ऑपरेटरचा शोध घेत आहेत. rape by threatening with knife

मॅरेज लॉनमध्ये बलात्कार - या संपूर्ण प्रकरणाबाबत खलीलाबादचे सर्कल ऑफिसर अंशुमन मिश्रा यांनी सांगितले की, तरुणीच्या तहरीरवर गुन्हा दाखल करताना कोतवाली पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावातील एक मुलगी नोकरीच्या शोधात मॅरेज लॉनमध्ये पोहोचली होती. लॉन ऑपरेटर अब्दुल शेख (६०) यांनी मुलीला रिसेप्शनिस्ट म्हणून कामावर ठेवले होते. रविवारी सायंकाळी उशिरा गार्ड आणि इतर लोकांना कामावर पाठविल्यानंतर ऑपरेटरने मुलीला चाकूचा धाक दाखवून बलात्कार केला.

बलात्काऱ्याची पीडितेला मारहाण - सीओ अंशुमन मिश्रा यांनी सांगितले की, जेव्हा मुलीने आरडाओरड केली तेव्हा लॉन ऑपरेटर अब्दुल शेख (60) याने मुलीला मारहाण करत बलात्काराविषयी कोणालाही न सांगण्याची ताकीद दिली. पण, मुलीने प्रथम महिला हेल्पलाइन 1090 वर घटनेची माहिती दिली. यानंतर सक्रिय कोतवाली पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. तपास सुरू असताना पोलिसांनी तरुणीच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.