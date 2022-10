बगाहा : बिहारमधील बगाहामध्ये ( Tiger Killed in Bagaha ) गेल्या एक महिन्यापासून वाघाची दहशत संपुष्टात आली आहे. वाघिणीला वनविभागाच्या जवानांनी गोळ्या घालून ठार ( Man eating tiger killed in Bagaha ) केले आहे. उसाच्या शेतात घेरलेल्या वाघावर वनकर्मचाऱ्यांनी 4 गोळ्या ( forest personnel fired 4 bullets at tiger ) झाडल्या. चार गोळ्या झाडल्यानंतर वाघ तिथल्या उसाच्या शेतात थबकला. गेल्या तीन दिवसांपासून घाघ सतत माणसांना आपली शिकार बनवत होता. गेल्या चार दिवसांत वाघाने चार जणांना आपली शिकार बनवले होते. वाघाने गेल्या महिनाभरात 9 जणांचा बळी घेतला ( Tiger killed 9 people in last month ) होता.

वाघाच्या अंत : सातत्याने अनेकांना शिकार बनवणाऱ्या वाघाला ठार मारण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. बिहारचे मुख्य वन्यजीव वॉर्डन पीके गुप्ता यांनी वाघिणीला मारण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर टीमने आधी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला पण वाघाची धोकादायक वृत्ती पाहून जवानांनी वाघावर 4 गोळ्या झाडून ठार केले. परिसरात नागरिकांचा वाढता संताप पाहता हा आदेश जारी करण्यात आला होता.

"आज आम्ही वाघाला मारले केले आहे. काल सकाळपासूनच जिल्हा प्रशासन, बेतिया प्रशासन कामाला वाघाला मारण्यासाठी सज्ज होते. वाघाला ठार मारण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे काल रात्री 9.30 वाजता नेमबाजांच्या चार टीम तयार करण्यात आल्या होत्या. वनविभाग, एसटीएफने मिळून हे यश मिळवले आहे. वाघ आता ठार झाला आहे. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची शंका बाळगू नये." - विनोद कुमार मिश्रा, सीओ, रामनगर

वाघाला पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश : वाघाला गोळ्या घालण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. वाल्मिकी नगर व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक नेशमणी के यांनी सांगितले की, हैदराबाद, पाटणा येथील पथक वाघाच्या बचावासाठी आधीच तैनात करण्यात आले होते. वाघाला मारण्यासाठी पोलिसांच्या शार्प शूटरचीही मदत घेण्यात आली. वाघाला आटोक्यात आणण्यासाठी वनविभागाचे पथक सुमारे 25 दिवस प्रयत्न करत होते. अखेर शनिवारी वनविभागाच्या पथकाने वाघिणीला ठार केले.

तीन दिवसांत चोरट्यांनी केले शिकार : वाघाने शनिवारी पुन्हा दोन जणांना (आई, मुलगा) लक्ष्य केले होते. गेल्या तीन दिवसांत या वाघाने चार जणांचा बळी घेतला होता. मात्र, यादरम्यान वाघाला मारण्याचे आदेश देण्यात आले. वाघाच्या भीतीमुळे नागरिंकांमध्ये दहशत पसरली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने वाघाला गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले होते.

आतापर्यंत वाघाने घेतला 9 जणांचा बळी : गोवर्धन पोलीस स्टेशन हद्दीतील बलुआ गावात शुक्रवारी वाघाने आई आणि मुलावर हल्ला केला. या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला. ही महिला आपल्या मुलासह शेतात गवत काढण्यासाठी गेली असता वाघाने दोघांवर हल्ला केल्याने दोघांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. डुमरी गावात शुक्रवारी वाघाने संजय यादव यांना ठार केले होते. बुधवारी रात्री एक मुलगी झोपलेली असताना तिला लक्ष्य करण्यात आले. गेल्या महिनाभरात वाघाने 9 जणांची शिकार केली होती.