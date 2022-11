बोनगाव (प. बंगाल) - बोनगाव येथील एका पुरुषाने स्वत:चे लिंग कापले असून (Man cuts off penis) त्याला गंभीर अवस्थेत बोनगाव उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला कोलकाता येथील रुग्णालयात हलवले. श्यामल मुंडा असे या व्यक्तीचे नाव आहे. (Man cuts off penis in West Bengal).

भाजी कापायच्या चाकूने लिंग कापले - बुधवारी सकाळी घरातील शौचालयात रक्त दिसल्यानंतर कुटुंबीयांना याची माहिती मिळाली. गेल्या ६ महिन्यांपासून तो नैराश्याने त्रस्त होता, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. नैराश्यातून ही घटना घडल्याचा कयास कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे. भाऊ निर्मल मुंडा यांनी सांगितले की, आज सकाळी त्याने शौचालयात रक्त पाहिले. त्याने ताबडतोब आईला बोलावून घेतले आणि जमिनीवर रक्त का आहे ते विचारले.

आईकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने तो भावाला विचारण्यासाठी गेला असता त्याची खोली रक्ताने माखलेली दिसली. श्यामलने भावाला सांगितले की, त्याने त्याचे लिंग कापले आणि जवळच्या जंगलात फेकून दिले. हा प्रकार समजल्यानंतर कुटुंबीयांनी श्यामलला तातडीने बनगाव उपजिल्हा रुग्णालयात नेले. त्यांची शारीरिक प्रकृती अधिकच बिघडल्याने डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचारानंतर त्याला तातडीने कोलकाता येथे हलवले. श्यामल मुंडा याने भाजी कापायच्या चाकूने लिंग कापल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.