पाटणा (बिहार) : बिहारची राजधानी पाटणा येथे एक विचित्र घटना समोर आली आहे. राज्यात मानवाच्या हत्येनंतर आता कुत्र्यांच्या हत्येचे प्रकरणही समोर येत आहे. एका माणसाने आपल्या शेजाऱ्याच्या कुत्र्यावर गोळी Dog Shot in Patna झाडली. यानंतर श्वान मालकाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी तरुणाला अटक केली. कुत्रा भुंकत असल्याने आरोपीने त्याच्यावर गोळी झाडली. ही घटना पटनामधील नौबतपूरची आहे. Man Arrested for Shooting Dog in Patna

'कुत्रा खूप भुंकायचा, म्हणूनच गोळी घातली' : नौबतपूरमध्ये एका व्यक्तीने पाळीव कुत्र्याची गोळी झाडून हत्या केली. आरोपीने सांगितले की, कुत्रा खूप भुंकायचा म्हणून त्याला गोळ्या घातल्या. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. ही घटना नौबतपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मोतीपूर गावातील आहे. मोतीपूरचे रहिवासी अजित कुमार यांचा पाळीव कुत्रा काल रात्री घराबाहेर फिरत होता. त्याचवेळी शेजारी धर्मप्रकाश उर्फ ​​सोनू हा घरातून बाहेर आला. त्याला पाहताच कुत्रा भुंकायला लागला, त्यामुळे संतापलेल्या सोनूने पिस्तूल काढून त्याच्यावर गोळी झाडली. गोळीचा आवाज ऐकून कुत्र्याचा मालक अजित घटनास्थळी पोहोचला असता कुत्रा घराबाहेर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. यानंतर अजितने कुत्र्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले, मात्र त्याला जीव गमवावा लागला. यानंतर कुत्र्याचा मालक अजित रडला आणि म्हणाला की, तो माझ्या मुलासारखा आहे.

पाळीव कुत्र्याला शेजाऱ्याने गोळ्या झाडून केले ठार.. आरोपी अटकेत

आरोपी दारूच्या नशेत होता : घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि दारूच्या नशेत असलेल्या आरोपीला अटक केली. घटनास्थळावरून शस्त्रेही जप्त करण्यात आली आहेत. सध्या नौबतपूर पोलिसांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे. येथे नौबतपूर पोलिस स्टेशनचे मोहम्मद रफिकूर रहमान यांनी सांगितले की, आरोपी सोनूला मद्यधुंद अवस्थेत अटक केल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. प्राणी क्रूरता कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत.

"आरोपी सोनूला मद्यधुंद अवस्थेत अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. प्राणी क्रूरता कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत" - मोहम्मद रफीकुर रहमान, एसएचओ, नौबतपूर

शूटरला अटक : या संपूर्ण प्रकरणावर फुलवारीशरीफचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मनीष कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, नौबतपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील मोतीपूर गावात एका पाळीव कुत्र्याला शेजाऱ्याने गोळ्या घालून ठार केले. सध्या पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. या कुत्र्याला अवैध शस्त्राने गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. आरोपीकडे चौकशी केली असता, पाळीव कुत्रा खूप भुंकायचा असे आरोपीने सांगितले. याचा मला त्रास झाला. यामुळे मी त्याला गोळ्या घालून ठार केले. सध्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींना न्यायालयात हजर केले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.