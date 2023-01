15 वर्षे जुन्या प्रकरणात अटक

सहारनपूर (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यात 15 वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. (man arrested for marrying minor after 15 years). या आरोपीवर 25 हजारांची बक्षीस राशी इनाम म्हणून होती. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीवर अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्याशी लग्न केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी देहाट कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अपहरण, पोक्सो आणि बलात्काराच्या कलमांखाली तुरुंगात पाठवले आहे. (man arrested for marrying minor in saharanpur).

आरोपीला दोन मुली : या आरोपीला आता दोन मुली आहेत. तर पती-पत्नी दोघेही काबाडकष्ट करून जीवन जगत आहेत. याप्रकरणी 15 वर्षांपूर्वी मुलीच्या कुटुंबीयांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी त्याला अटक केली. याप्रकरणी एसपी अभिमन्यू मांगलिक यांनी सांगितले की, संदीप वेगळ्या नावाने राहत होता. तो गवंडी म्हणून काम करायचा. 15 वर्षांनंतर ओळख पटल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.

25 हजारांचे बक्षीस जाहीर केले होते : 2007 मध्ये रामधन यांचा मुलगा बाबुराम याने कोतवाली देहाट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये फिरोजपूर गावात राहणाऱ्या रामधनने गावातील संदीपचा मुलगा मणिराम याच्यावर त्याची अल्पवयीन मुलगी पिंकीला पळवून नेल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी पिंकी 15 वर्षांची होती. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी संदीप आणि पिंकीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांचा कोणताही सुगावा लागला नाही. 15 वर्षांपासून पिंकी आणि संदीपचा कोणताही सुगावा पोलिसांना लागला नाही. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांनी संदीपवर 25 हजारांचे बक्षीस जाहीर केले होते.

लग्नानंतर नाव बदलून राहायला सुरुवात केली : सहारनपूरमधील अल्पवयीन विवाह प्रकरणी एसपी अभिमन्यू मांगलिक यांनी गुरुवारी सांगितले की, '15 वर्षांनंतर पोलिसांना या प्रकरणात यश मिळाले आहे. 25 हजारांचे बक्षीस असलेला गुन्हेगार संदीप याला पोलिसांनी जनता रोड येथून अटक केली. चौकशीत आरोपीने पोलिसांना सांगितले की, त्याचे पिंकीवर प्रेम होते. त्याचे आई-वडील पिंकीचे लग्न करण्यास तयार नव्हते. पिंकीला घरातून घेऊन तो डोंगरावर गेला. तिथे दोघांनी लग्न करून नाव बदलून राहायला सुरुवात केली. या प्रकरणी संदीपने सांगितले की, दोघेही मजूर म्हणून काम करत असत. सध्या तो शांतीनगर येथील जनता रोडवरील भाड्याच्या घरात नाव बदलून पोलिसांपासून लपला होता. संदीपने स्वतःचे नाव मुकेश आणि पिंकीचे नाव संगीता ठेवले आहे. दोघांनाही 13 आणि 9 वर्षांच्या दोन मुली आहेत.