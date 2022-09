पुणे - पुण्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्तांनी एनआयए टाकलेल्या छाप्याविरोधात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा,( Pakistan Zindabad slogans in Pune ) दिल्या होत्या. त्याविरोधा देशभरात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आक्रमक पवित्रा घेतला असून ( MNS Protest PFI ) जोरदार निदर्शने ( MNS protest against Popular Front of India ) करण्यात येत आहे.