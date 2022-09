मुंबई : दापोलीतील साई रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम ( Sadanand Gangaram Kadam Owner of Sai Resort ) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या नोटिसेविरोधात तसेच रेस्टॉरंट पाडण्यासंदर्भात ( Petition Filed by Owner of Sai Resort in Bombay High Court ) दिलेल्या ( Petition has been Filed on Behalf of Notice ) आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत असे म्हटण्यात आले आहे की, सदर प्रकरण हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.