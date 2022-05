वाराणसी : वाराणसीच्या ज्ञानवापी संकुल आणि काशी विश्वनाथ मंदिरात सध्या वाद सुरू आहे. मात्र, याचदरम्यान काशी विश्वनाथ मंदिराचे माजी महंत डॉ. कुलपती तिवारी यांनी एक मोठी घोषणा केली ( Mahant of Kashi Vishwanath temple )आहे. ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे तिवारी ( Another petition in the Gyanvapi Case ) सांगितले. या याचिकेद्वारे शिवलिंगाची पूजा, आरती आणि भोग करण्याचा अधिकार मागणार असल्याचे त्यांनी ( demand the right of worship ) सांगितले. ही याचिका सोमवारी वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयातही ठेवली जाणार आहे. यासाठी महंत कुटुंबीयांनी ज्योतिष शास्त्राने ठरवलेल्या शुभ मुहूर्ताची निवड केली आहे.

ज्ञानवापी पूजेसाठी आणखी एक याचिका दाखल होणार : महत्त्वाचं म्हणजे ज्ञानवापी प्रकरणी अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. ज्याची सुनावणी जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. आता तिवारी कुटुंबीयांच्या वतीने सोमवारी न्यायालयात नवीन याचिका ठेवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये त्यांचे कुटुंबीय आपला दावा मांडताना ज्ञानवापी संकुलात सापडलेल्या तथाकथित शिवलिंगाची पूजा करण्याबाबत बोलणार आहेत.

काशी विश्वनाथ मंदिराचे माजी महंत डॉ. कुलपती तिवारी

या मुख्य मुद्द्यांचा समावेश : या संदर्भात विश्वनाथ मंदिराचे महंत कुलपती तिवारी म्हणाले की, त्यांचे पूर्वज अनेक पिढ्यांपासून ज्ञानवापी येथे भगवान विश्वनाथांची पूजा करत आहेत आणि त्याच अधिकाराखाली ते न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. कोणत्याही वादाशी आमचा काहीही संबंध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण फक्त आपल्या देवाची भक्ती आणि उपासनेशी संबंधित आहोत. मंदिर परिसरात नंदीसमोर जी भिंत बांधण्यात आली आहे. ती पाडून महादेव व नंदीच्या भेटीबरोबरच देवाची पूजा-अर्चा करण्याची परवानगी द्यावी, असे ते म्हणाले. सोमवारी शुभ मुहूर्तावर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Video : 'मशीद सौदी अरेबियात जाऊन बनवा', ज्ञानवापीवरून साध्वी प्राची यांचा ओवैसींवर निशाणा..