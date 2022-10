कटनी (मध्यप्रदेश): जिल्ह्यातील एनकेजे पोलीस स्टेशन हद्दीतील देवरा खुर्द गावात कटनी नदीच्या काठावर आंघोळीसाठी गेलेल्या पाच मुलांचा खोल पाण्यात बुडून मृत्यू झाला असून, या सर्वांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. होमगार्डच्या डायव्हिंग टीमने बोटीवर स्वार होऊन नदीवर बचाव कार्य केले. कटनी तहसीलदार, एनकेजे स्टेशन प्रभारी यांच्यासह अधिकारी आणि पोलिस घटनास्थळी उपस्थित होते. सध्या मुख्यमंत्री शिवराज यांनीही या प्रकरणावर शोक व्यक्त केला आहे. (Katni Accident News) (katni five children drown in river)(katni children drown in river)

मुलं सहलीसाठी गेली होती: देवरा खुर्द रहिवासी महपाल सिंग (वय 15 वर्षे), साहिल चक्रवर्ती (वय 15 वर्षे), सूर्या विश्वकर्मा (वय 15 वर्षे), आयुष विश्वकर्मा (वय 13 वर्षे) आणि अनुज सोनी (वय 13 वर्षे) देवराखुर्द येथील कटनी नदीच्या काठावर सर्व रहिवासी सहलीसाठी गेले होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत मुले परत न आल्याने लोक शोधासाठी निघाले असता नदीकाठी मुलांचे कपडे पडलेले दिसले. त्यामुळे त्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याची शक्यता ग्रामस्थांनी पोलिसांना सांगितली. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या कटनी होमगार्डचे पथक सातत्याने बचावकार्य करत आहे. तसेच घटनास्थळी जिल्हाधिकारी प्रियांक मिश्रा, एसपी सुनील कुमार जैन, आमदार संदीप जैस्वाल यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. टीमला सुमारे 10 तासांपूर्वी 3 मुलांचे मृतदेह सापडले आणि उर्वरित दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले दु:ख : सध्या जबलपूरहून टीमला पाचारण करण्यात आले आहे. रात्रीच्या वेळी प्रकाशाच्या कमतरतेमुळे बचाव कार्यात अडचण निर्माण झाली होती, त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानंतर 3 मुलांचे मृतदेह सापडले, त्यानंतर सकाळी 2 मुलांचे मृतदेह सापडले. याठिकाणी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थही उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी सांगितले की, 'आयुषचा वाढदिवस होता आणि त्यामुळे मुले येथे पिकनिकसाठी आली होती'. याप्रकरणी सीएम शिवराज यांनी रात्री ट्विट करून म्हटले होते की, "कटनी जिल्ह्यातील देवरा खुर्द गावात 5 निष्पाप मुले नदीत बुडाल्याची दुःखद बातमी मिळाली आहे. एसडीआरएफ आणि प्रशासनाची टीम मुलांचा शोध घेत आहे. कुटुंबीयांनी धीर धरा, मुलांना शोधण्यात कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही. मी जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासनाच्या संपर्कात आहे.