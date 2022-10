भोपाळ : वनमंत्री विजय शहा यांचे एक वादग्रस्त विधान समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जनसेवा अभियानात सहभागी होण्यासाठी ते शुक्रवारी उमरियात पोहोचले होते. कार्यक्रमात मंत्री तेथील लोकांना केंद्र सरकारच्या आयुष्मान योजनेची माहिती देत ​​होते. यावेळी मंत्री विजय शहा म्हणाले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आहेत, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) पहिल्यांदाच गरिबांची काळजी घेत आहेत. याआधीचे पंतप्रधान घोडा, गाढव आणि हत्ती छाप होते. गरिबांची कोणी काळजी घेतली नाही. मंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. (Madhya Pradesh Forest Minister Controversial statement) (Vijay Shah Statement On Former Prime Ministers) (Vijay Shah Warning To Officers)

मंत्र्यांचे वक्तव्य : उमरिया येथील धामोखर येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या जनसेवा अभियानात सहभागी होण्यासाठी मंत्री येथे पोहोचले होते. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान योजनेबद्दल सांगत होते. बोलताना ते इतके बोलले की मंत्री विजय शहा म्हणाले की, स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली, पण एकाही पंतप्रधानाने गरिबांची काळजी घेतली नाही. पहिल्यांदाच गरिबांची काळजी कोणी घेतली असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.

मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा : मुख्यमंत्री जनसेवा अभियानांतर्गत उमरिया जिल्ह्यातील धामोखर गावात आयोजित शिबिरात मंत्री विजय शहा पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची जनतेला ओळख करून दिली व प्रत्येक योजनेचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या. मंत्री महोदयांनी शिबिरात उपस्थित सर्व अधिकार्‍यांना ताकीद दिली आणि आजच्या शिबिरात आलेल्या अर्जाची पाहणी करण्यासाठी मी स्वतः महिनाभरानंतर या गावात पोहोचणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री जनसेवा अभियानांतर्गत गोरगरीब जनतेची महिनाभरात अडचणीतून सुटका करून त्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ मिळावा, हा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे मंत्री म्हणाले. (Madhya Pradesh Forest Minister Controversial statement) (Vijay Shah Statement On Former Prime Ministers) (Vijay Shah Warning To Officers)