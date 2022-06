बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) - मध्य प्रदेशातील बुरहानपूरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. येथील शिकारपुरा पोलीस स्टेशन परिसरात राहणाऱ्या एका मुस्लिम तरुणाला ऑटोच्या मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा फोटो लावणे चांगलेच महागात पडले. समाजातील लोकच तरुणांचे शत्रू झाले आहेत. त्याच्यावर वारंवार प्राणघातक हल्ले होत आहेत. लोकांच्या या कृत्याला कंटाळून तरुणांनी पोलीस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा यांच्याकडे जाऊन आपल्या जीवाच्या सुरक्षेची याचना केली. ( Muslim man harassed in mp ) ( burhanpur auto driver Attcked )

प्रतिक्रिया

असे आहे संपूर्ण प्रकरण - नेहरू नगर येथे राहणारा शेख अकबर ऑटो रिक्षा चालवतो. काही काळापूर्वी तो बेरोजगार होता आणि त्याच्याकडे राहण्यासाठी घरही नव्हते. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तरुणांना रोजगारासाठी घर आणि ऑटो रिक्षाही मिळाली. पंतप्रधानांच्या योजनांचा फायदा घेत शेख अकबर या तरुणाने आपल्या ऑटोरिक्षावर पंतप्रधान मोदी आणि मोहन भागवत यांचा फोटो लावला आणि संपूर्ण शहरात ऑटो चालवण्यास सुरुवात केली. पण ही गोष्ट त्यांच्या समाजातील काही लोकांमध्ये खळबळ उडाली. आणि लोक त्याला चांगले-वाईट म्हणू लागले. लोकांनी तरुणाला मारहाण करून फोटो काढण्याबाबत बोलले आणि हा फोटो काढला नाही तर जीवे मारेन, अशी धमकीही दिली. ( Modi Bhagwat Photo on Auto )

दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी - छळाला कंटाळून पीडित शेख अकबरने पोलीस ठाण्याचा दरवाजा ठोठावला. मात्र पोलीस ठाण्यात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर तरुणांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठले. पंतप्रधान आणि मोहन भागवत यांच्यापासून प्रभावित होऊन मी हे चित्र टाकल्याचे त्यांनी सांगितले. हे पाहून त्यांच्या सोसायटीतील लोक संतापले आणि त्यांच्यावर अत्याचार करत आहेत. दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

पंतप्रधान मोदी हे देशाचे राजे आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात मला रोजगारासाठी 2017 मध्ये ऑटो मिळाला. घरासाठी अडीच लाख रुपयेही मिळाले आहेत. म्हणूनच मी पीएम मोदी आणि मोहन भागवत यांचा फोटो लावला होता. माझ्या समाजातील काही लोकांनी पोस्टरबद्दल चुकीच्या भावना निर्माण करून माझ्याशी वाद घातला आहे. शहरात राहणार नाही, अशी धमकी दिली. तक्रार घेऊन पोलिस ठाण्यातही गेले, मात्र एकही तक्रार नोंदवली जात नाही. - शेख अकबर, रिक्षाचालक

