ब्रेकअपचा राग मनात धरून प्रियकराने गर्लफ्रेंडवर चाकूने वार

नवी दिल्ली : राजधानीत एका तरुणीवर भरदिवसा चाकूने वार ( young woman stabbed with a knife ) केल्याची घटना समोर आली आहे. मुलीचे ब्रेकअप ( Breakup in love ) झाल्यानंतर माथेफिरू तरुणाने तिच्यावर वार केल्याचे बोलले जात आहे. सध्या ही मुलगी बाबू जगजीवन राम रुग्णालयात जीवन मरणाची झुंज देत आहे. त्याचबरोबर या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. ( lover Stabbed Girlfriend After Breakup )

पाच वर्षांपूर्वी तरुणाशी मैत्री : २१ वर्षीय तरूणी दिल्लील रहवासी असून डीयूच्या एसओएलमधून शिकत आहे. पीडितेने सांगितले की, चार ते पाच वर्षांपूर्वी तिची सुखविंदर नावाच्या तरुणाशी मैत्री होती. सुखविंदर हा दिल्लीचा स्थानिक रहिवासी असून येथे त्याचा स्वतःचा व्यवसाय आहे. पीडितेने सांगितले की, कुटुंबीयांना सुखविंदरसोबतची मैत्री आवडत नव्हती, त्यामुळे तिने हळूहळू सुखविंदरपासून दूर राहण्यास सुरुवात केली. ( young woman stabbed with a knife )

तरुणावर अ‍ॅसिड फेकले : याआधीही असेच एक प्रकरण समोर आले होते, ज्यामध्ये एका तरुणाने न बोलल्याने एका तरुणावर अ‍ॅसिड फेकले होते. आरोपी आणि पीडिता दोघेही एकमेकांना आधीपासूनच ओळखत असले तरी दोघांमध्ये भांडण झाल्यानंतर तरुणीने तरुणाकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे आरोपीने हा प्रकार घडवून आणला. मुलगी बारावीची विद्यार्थिनी होती. याप्रकरणी तातडीने कारवाई करत पोलिसांनी 12 तासांत प्रकरणाची उकल करत तीन तरुणांना अटक केली.