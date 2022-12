छपरा : बिहारमधील छपरा येथे प्रेयसीला भेटण्यासाठी आलेल्या प्रियकराने विहिरीत उडी मारली. ( lover Jumped Into well ) रात्री उशिरा 2 वाजता एक तरुण आपल्या मैत्रिणीच्या घरी पोहोचला. आवाज ऐकून मुलीच्या कुटुंबीयांना जाग आल्याने तरुणाने स्वत:ला वाचवण्यासाठी विहिरीत उडी घेतली. मग काय, विहिरीत उडी मारल्याचा आवाज ऐकून आधी मैत्रिणीचे कुटुंब विहिरीजवळ पोहोचले. गडखा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मोतीराजपूर येथे ही घटना घडली. ( lover Jumped Into well In Chapra )

छपरा येथील लग्नाचे अनोखे प्रकरण

तरुणाला विहिरीतून काढले बाहेर : विहिरीजवळ तरुणीच्या कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांची गर्दी होती. यानंतर का आणि कसे हे न कळताच लोकांनी त्या तरुणाला विहिरीतून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. बऱ्याच प्रयत्नानंतर तरुणाला विहिरीतून बाहेर काढण्यात आले. तरुण विहिरीतून बाहेर येताच गावकऱ्यांनी त्याचे लग्न लावून दिले. हा विवाह परिसरात चर्चेचा विषय बनला आहे. मुन्ना राज असे या तरुणाचे नाव असून तो शहरातील तेलपा येथील रहिवासी आहे.

रात्री दोन वाजता प्रेयसीला भेटायला आला होता तरुण : गडखा पोलीस स्टेशन हद्दीतील मोतीराजपूर येथील रहिवासी मुन्ना राज रात्री दोन वाजता मैत्रिणीच्या घरी पोहोचला. तेव्हाच हा प्रकार घरच्यांना कळला. मुन्ना राजला घरातील सदस्य आल्याची माहिती मिळाली. त्याने लपण्यासाठी जागा शोधली पण ती सापडली नाही म्हणून त्याने विहिरीत दोरीला लटकला. बराच वेळ लटकल्यामुळे त्याचा हात निसटू लागला. त्यानंतर अचानक तो विहिरीत पडला. पाण्यात पडल्याचा आवाज ऐकून घरातील सदस्य धावत तेथे पोहोचले. गावकऱ्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अपघात कसा घडला याची माहिती मिळताच दोन्ही प्रियकर-प्रेयसीची स्थानिक पंचायत आणि स्थानिक लोकांशी बोलणी करण्यात आली. दोघांच्या संमतीने गावातील मंदिरात लग्न झाले.

गावकऱ्यांनी त्यांचे लग्न लावून दिले : विशेष म्हणजे मुन्ना राजचे त्या मुलीवर प्रेम होते. दोघांचे अफेअर बरेच दिवस चालले होते, पण लाजेच्या भीतीने मुलगी तयार होत नव्हती. बस मुन्ना राजने थेट मैत्रिणीचे घर गाठले. प्रेयसीला भेटू न शकल्याने त्याने विहिरीत उडी घेतली. त्यानंतर कसेतरी लोकांनी तिला विहिरीतून बाहेर काढले आणि तिचे लग्न लावून दिले.