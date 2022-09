मुले जितकी अद्भूत आणि महत्त्वाची असतात, तितकीच त्यांना वाढवणे हे खूप काम असू शकते. पालक( Parenting ) होणे नेहमीच सोपे नसते आणि ते अनेकदा जबरदस्त किंवा आव्हानात्मक वाटू शकते. पालकांना भविष्यात पालकत्वाचे नैराश्य येऊ शकते कारण पालकत्व किती वेळा त्यांच्यावर परिणाम करते. तथापि, नेहमीच कठोर आणि गंभीर पालक होण्याऐवजी, आपण आपल्या मुलांबरोबर आनंद घ्यावा. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी आणि तिचे संगोपन करण्यासाठी करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक मजेदार घटक असतो, तेव्हा पालकत्व हे एक आनंददायक प्रकरण बनते. म्हणूनच, आपल्या मुलांना सतत कुडकुडण्याऐवजी आणि व्याख्यान देण्याऐवजी, या सोप्या मार्गांचा अवलंब करून पालकत्व अधिक मनोरंजक बनवा.पालक प्रशिक्षक यांनी पालकत्व अधिक मनोरंजक बनवण्याचे पाच प्रभावी मार्ग सांगितले. ( lifestyl Relationships 5 Ways To Make Parenting More Fun)

शालेय शिक्षणावर कमी आणि खेळावर जास्त लक्ष द्या ( Focus less on schooling and more on play )- मुले दररोज सात तासांपर्यंत शाळेत बसून शिकत असतात, अनेकदा रटाळ, स्थिर पद्धतीने पण शाळेच्या कामावर खेळण्यावर भर दिल्याने मुलांना समस्या सोडवणारे, इतरांशी सहजतेने मिसळून जाण्यास आणि अधिक सर्जनशीलतेने विचार करण्यास मदत होते.

सजग रहा ( Be mindful ) -लहान मुले ज्या क्षणी आहेत त्या क्षणाचे कौतुक करण्यात तज्ञ असतात. 5 वर्षांची मुलगी उद्याच्या वेळापत्रकाची काळजी करत नाही किंवा तिने काल घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पश्चात्ताप करत नाही. आपण आपल्या मुलांकडून ही सजगता अंगीकारली पाहिजे कारण यामुळे उच्च उत्पादकता आणि चिंता कमी होते आणि आपल्या मुलांशी घट्ट नाते निर्माण करण्यास मदत होते.

स्वत: ची काळजी घेण्याचे एक चांगले उदाहरण ठेवा ( Set a good example of self-careSet a good example of self-care )- ज्या पालकांना त्यांचे जीवन धकाधकीचे आणि नियंत्रणाबाहेरचे वाटते त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी एक साधे जीवन प्रदान करण्याशिवाय दुसरे काहीही नको असते. तरीही आपण किती व्यस्त आणि तणावग्रस्त आहोत हे आपण त्यांना दाखवत असतो, तर अवचेतनपणे ते तेच मॉडेल फॉलो करतील. शांतता शिकवण्यासाठी, आपल्याला ते जाणवले पाहिजे आणि याचा अर्थ कमी संरचित क्रियाकलाप आणि अधिक डाउनटाइम.

तुम्हाला आवडणारे उपक्रम निवडा ( Pick activities that you love ) - तुम्ही स्वयंपाक, बास्केटबॉल किंवा ड्रॉइंगद्वारे चालू केले असल्यास, तुमच्या स्वतःच्या आवडींमध्ये सहभागी व्हा. तुमचा उत्साह आणि तुम्ही त्यावर खर्च करण्यास तयार असलेला वेळ तुमच्या मुलांना प्रेरणा देईल.

आणखी आनंदात भर घाला ( Add in more joy ) - मुलांना गृहपाठात मदत करताना, काम कमी त्रासदायक होण्यासाठी काही घटक जोडण्याचा प्रयत्न करा. स्टिरिओ चालू करा आणि संगीत ऐका किंवा शब्दसंग्रहाचे शब्द पाठ करा आणि एक बॉल एकमेकांवर मागे टाका. तुमच्या मुलांसोबत शयनकक्ष साफ करताना किंवा लाँड्री फोल्ड करताना, ही स्पर्धा करा.