अहमदाबाद - जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आई हिराबा या अतिशय साधे जीवन जगत Prime Minister Narendra Modi mother Hiraba आहेत. हिराबा आता 100 वर्षांच्या आहेत Hiraba is now 100 years old आणि गांधीनगरमध्ये त्यांचा धाकटा मुलगा पंकज मोदी याच्या घरी त्या राहतात. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त आपण त्यांची आई हिराबा यांच्या जीवनावर एक नजर टाकणार आहोत. आज मोदींचा वाढदिवस PM Narendra Modi Birthday आहेत. त्यांचा 72 वा वाढदिवस PM Birthday आहे. Life story of Prime Minister Modi mother Hiraba

हिराबांचा विवाह - हिराबांचा विवाह महेसाणाजवळील वडनगर येथील दामोदरदास मूलचंद मोदी यांच्याशी झाला होता. वडनगर रेल्वे स्थानकावर दामोदरदास यांचा चहाचा टप्पा होता. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती, त्यामुळे हिराबा पतीला घर चालवायला मदत करत असत, पण दामोदर दास यांचे अल्पवयातच कर्करोगाने निधन झाले.

हिराबांना सहा मुले - हिराबाला पाच मुलगे आणि एक मुलगी. हिराबाचा मोठा मुलगा सोमभाई मोदी हे गुजरातच्या आरोग्य विभागातून निवृत्त अधिकारी आहेत. अमृतभाई मोदी हे लेथ मशीन ऑपरेटरमध्ये काम करायचे. प्रल्हादभाई मोदी हे स्वस्त धान्य दुकान चालवतात. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. पंकज मोदी हे गुजरात सरकारच्या माहिती विभागात कार्यरत आहेत. हिराबा यांना वासंती बहेन नावाची मुलगी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मध्यमवर्गीय कुटुंब साधे जीवन जगते हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

नरेंद्र मोदींचे 13 वर्षी लग्न - नरेंद्र मोदी 13 वर्षांचे असताना त्यांनी जशोदाबेहनशी लग्न केले. नरेंद्र मोदींचे वयाच्या १८ व्या वर्षी लग्न झाले. मात्र, नरेंद्र मोदी हिमालयात गेले होते. नरेंद्र मोदी लहानपणापासून संघाचे पालन करत संघ परिवाराचा एक भाग बनले. ते राजकारणात आले आणि त्यानंतर हळूहळू यशाच्या पायऱ्या चढत गेले.

2001 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री - 2001 मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यावर हिराबा यांच्याकडे आशीर्वाद घेण्यासाठी गेले होते. हिराबा यांनी नरेंद्र मोदींना कधीही लोभी होऊ नका असे सांगितले. त्यानंतर नरेंद्र मोदी चार वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम त्यांनी केला. 2014 मध्ये, 2014 च्या लोकसभा निवडणुका आल्या तेव्हा भाजपने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली.

हिराबांचे आशीर्वाद - 16 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदी हिराबाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी गेले होते. नंतर हिराबाच्या पाया पडून त्यांचा आशीर्वाद घेतला. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे 14 वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. 2014 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी हिराबा यांना साडी भेट दिली होती. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवाझ शरीफ यांच्या आईला शाल अर्पण केली होती.पीएम मोदींनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या आयुष्यात आईचे खूप महत्त्वाचे योगदान आहे आणि तीच त्यांच्या आयुष्याचा आधार आहे. 2015 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला गेले होते, तेव्हा फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांच्याशी टाउन हॉलमध्ये झालेल्या चर्चेत त्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की त्यांची आई घरातील सर्व कामे स्वतः करते. ती शिकलेली नाही पण टीव्हीवर राष्ट्रीय आणि जागतिक बातम्या पाहते.

शेजारी कामे करण्यासाठी जात - घरात उदरनिर्वाह करण्यासाठी हिराबा घरातील कामे करण्यासाठी शेजारी जात असत. भांडी साफ करणे, कचरा वळवणे, श्रम करणे, बोलता बोलता त्याच्या डोळ्यातून अश्रू तरळले आणि काही क्षण तो बोलू शकले नाही. 16 मे 2016 रोजी, पंतप्रधान मोदींनी त्यांची आई हिराबा यांची दिल्लीत भेट घेतली आणि 7 रेसकोर्स पंतप्रधानांचे निवासस्थान दाखवले. पीएम मोदींनी ट्विट करून हिराबाचे व्हीलचेअरवर बागेत फिरतानाचे फोटो शेअर केले आहेत. तेव्हा सर्वांना कळले की हिराबा दिल्लीला पोहोचले आहेत.

2017 रोजी नोटाबंदी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2017 रोजी नोटाबंदी केली. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद झाल्या. त्यानंतर आपल्या मुलाच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी हिराबा स्वतः 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी बँकेत नोटा बदलून घेण्यासाठी गेल्या आणि विरोधकांच्या मुसक्या आवळल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने स्पष्ट बहुमताने विजय मिळवला.

2019ला पंतप्रधानपदाची शपथ - त्यानंतर 23 मे 2019 रोजी हिराबा पंकजभाईंच्या घरातून बाहेर आल्या आणि मीडिया आणि जनतेचे हात जोडून आभार मानले. 26 मे 2019 रोजी पीएम मोदी हिराबाला आशीर्वाद घेण्यासाठी पोहोचले आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर 30 मे 2019 रोजी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. शपथविधी सोहळ्यादरम्यान हिराबा टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण पाहत होत्या, त्यांच्या मुलाचे कौतुक करत होत्या आणि आनंदाश्रू ढाळत होत्या.