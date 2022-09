मथुरा ( उत्तर प्रदेश ) - जिल्ह्यातील कोसिकला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिथे समलैंगिक संबंधांमुळे विवाहित महिलेने दुसऱ्या मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय ( lesbian marriage) घेतला. त्याचवेळी मुलीची व तिच्या कुटुंबीयांची समजूत काढण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलावले असता संतप्त कुटुंबीयांनी तेल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी कुटुंबीयांना समज देऊन शांत केले.

समलैंगिक विवाहाला कुटूंबीयांचा विरोध

इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून मैत्री - वास्तविक, जिल्ह्यातील कोसीकलन पोलीस ठाण्याच्या एका विवाहितेची दीड वर्षांपूर्वी इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून गोरखपूर येथील एका तरुणीशी मैत्री झाली ( friendship on instagram ) होती. 3 महिन्यांपूर्वी मथुरेतील एक महिला गोरखपूरला पळून गेली. ४ दिवसांपूर्वी ही महिला गोरखपूरहून मथुरा येथे वकिलासोबत तिच्या घरी पोहोचली. घरच्यांना गोरखपूरच्या मुलीसोबत लग्न करण्यास सांगू लागला. मंगळवारी सायंकाळी हे प्रकरण पोलिस ठाण्यात पोहोचले. पोलीस ठाण्यातही ही महिला गोरखपूरच्या तरुणीशी लग्न करण्याच्या हट्टावर ठाम ( married woman want to marry another girl ) होती. जिथे महिलेने गोरखपूरच्या मुलीशीच लग्न करणार असल्याचे सांगितले. हे समजताच महिलेची आई आणि भावाने रॉकेल ओतून आत्मदहन ( family members Suicide attempt in police station ) करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्यांना ( girl Run to police station to get married )वाचवले.

हे आहे संपूर्ण प्रकरण - हे संपूर्ण प्रकरण आहे, मथुरा जिल्ह्यातील कोसिकला पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणाऱ्या एका महिलेचे लग्न झाले असून, तिने तिच्या कुटुंबातून मुक्त होण्यासाठी तिच्या वकिलाने अर्ज करून पोलिसांकडे दाद मागितली आहे. सासरच्या घरी गेल्यावर ही महिला पुन्हा सासरच्या घरी गेली नाही आणि तिला गोरखपूरच्या तिच्या मैत्रिणीशीच लग्न करायचे आहे आणि तिच्यासोबत आयुष्य घालवायचे आहे, असा हट्ट धरला. महिलेच्या कुटुंबीयांचा तिच्या या निर्णयाला सातत्याने विरोध होत आहे.

पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन - यामुळे महिलेने पोलिसांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केल्याने मंगळवारी सायंकाळी उशिरा महिला व तिच्या कुटुंबीयांना पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले. जिथे संतप्त कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यातच ज्वलनशील साहित्य ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यानंतरही महिला आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. त्याचवेळी पोलिसांनी समज देऊन प्रकरण शांत केले. समजावून सांगूनही निकाल लागला नाही, तर तक्रार आल्यानंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.