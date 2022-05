पाटणा- राजधानी पाटनामध्ये नोएडा येथून थेट महिला पोलीस ठाण्यात दोन तरुणी ( two lesbians approached police station ) पोहोचल्या आहेत. मात्र तेथे त्यांचा गुन्हा दाखल झाला नाही. खरेतर या दोन्ही समलैंगिक मुलींना एकत्र राहायचे ( two lesbian girls in Patna ) आहे. पण त्यांचे कुटुंबीय त्यांना एकत्र राहू देत नाहीत. दोघेही भारतातील समलैंगिकता कायद्याचा हवाला देऊन न्यायाची मागणी करत आहेत. ते म्हणतात की ते एकमेकांपासून वेगळे राहू शकत नाहीत आणि त्यांनी आयुष्यभर एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दोन्ही समलैंगिक तरुणी पाटणा महिला पोलीस स्टेशन ( Patna woman Police station ) गाठत जीवाला धोका असल्याची तक्रार केली. यामधील एक तरुणी म्हणाली, की आम्ही १८ वर्षांचे आहोत. म्हणजेच, आम्ही प्रौढ आहोत. आम्ही दोन्ही मुली एकत्र राहू शकतो. सरकारने आम्हाला ही सूट दिली आहे. मात्र अपहरण केल्याचा आरोप माझ्या कुटुंबीयांनी माझ्या मैत्रिणीवर ( two lesbians complaint against family ) केला आहे. माझ्यावर कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही. मला माझ्या स्वेच्छेने मैत्रिणीसोबत राहायचे आहे. आम्ही दोघांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्या मैत्रिणीसोबत स्वेच्छेने राहायचे आहे. जीव वाचवण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यायची आहे, असे तरुणीने म्हटले आहे.

समलैंगिक तरुणींची पोलिसात धाव

स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार- जेव्हा घरच्या लोकांना या दोघांच्या नात्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्याकडील मोबाईल हिसकावून घेतला. त्यांचे घराबाहेर पडणे बंद केले. दोघींनी न्यायाची मागणी करत महिला पोलीस ठाणे गाठले. या दोघांची तक्रार महिला पोलीस ठाण्यात घेण्यात आली नाही. यानंतर दोन्ही मुली थेट पाटणा एसएसपीच्या निवासस्थानी गेल्या. एसएसपी निवासस्थानाबाहेर न्यायासाठी याचना करू लागल्या. मात्र, यावेळी गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आश्वासन देत त्यांना स्थानिक पोलीस ठाण्यात नेले.

लेस्बियन मुलींची प्रेमकहाणी 5 वर्ष जुनी - पोलिसांना माहिती देताना समलैंगिक मुलींनी सांगितले की, त्या पाटणा ते हाजीपूर, मुजफ्फरपूर, रांची आणि नंतर रांचीहून रेल्वेने दिल्लीला पळून गेल्या. गुरुवारी त्या पाटण्याला पोहोचल्या आहेत. दोघांचे हे प्रेमप्रकरण सुमारे 5 वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या 26 एप्रिल रोजी दोघेही लग्न करण्याच्या उद्देशाने दिल्लीला पळून गेले. त्याचवेळी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देताना पाटलीपुत्रचे ठाणेदार एस. के. शाही यांनी सांगितले की, मुलीच्या कुटुंबीयांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जबाब नोंदवून पुढील कारवाई करण्यात येईल.

समलैंगिकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला निर्णय - देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ३७७ च्या कायदेशीर वैधतेवर निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन समलैंगिकांमध्ये परस्पर संमतीने केलेले संबंध यापुढे गुन्हेगारी कृत्य मानले जाणार नाही. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायालयाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी निकाल देताना म्हटले की, समलैंगिकता हा गुन्हा नाही. समलैंगिकांनाही कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणेच मूलभूत अधिकार आहेत. प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.

