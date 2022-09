पाटणा : पिंडदानी आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी पुनपुनमध्ये पिंडदानाचे ( Pindada ) पहिले तर्पण करत असतात. त्यानंतर आपण गया या मोक्षभूमीकडे निघतो. पुनपुन नदीला ( Punpun river ) जान्हवी नदी असेही म्हणतात असे मानले जाते. म्हणजेच गंगा नदीपेक्षा ही प्राचीन नदी आहे. ( Know The Story Of Pindan For The Peace Of The Souls Of Ancestors )

पिंडदानाची कथा खूप जुनी (Know The Story Of Pindan ) - नदीच्या उगमाबद्दल असे म्हटले जाते की, महर्षी चैवन्याने ब्रह्मदेवाला, ब्रह्मांडाचा निर्माता, भगवान मृत्युलोकाच्या लोकांच्या मृत्यूनंतर मोक्ष कसा मिळेल, असे विचारले. तेव्हा त्यांनी महर्षी चैवन्याला तपश्चर्याचा मार्ग सांगितला. महर्षि चव्हाण्य आपल्या सातही ऋषीमुनींसह जंगलात घोर तपश्चर्या करून मोक्षाचा मार्ग शोधू लागले. कठोर तपश्चर्या केल्यावर ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि म्हणाले की तुझी तपश्चर्या सफल झाली, परंतु ऋषीमुनींना काही समजले नाही आणि ब्रह्मदेव सांगत आहेत की तपस्या सफल झाली. त्यानंतर सर्व ऋषी ब्रह्मदेवाचे पाय धुण्यासाठी पाण्याचा शोध घेऊ लागले, परंतु जंगलात पाणी नसताना ते कमंडलमध्ये घाम गोळा करू लागले.

कमंडलला वारंवार घाम फुटल्यावर तो स्वतःच कोसळायचा. अशा स्थितीत ब्रह्मदेवाच्या मुखातून पुन्हा बाहेर पडले. हे का होत आहे. मग त्याच वेळी जलस्रोताचा उगम झाला, ज्याला पुनपुन नदी म्हणतात. ब्रह्मदेव म्हणाले की जो कोणी या पुनपुन नदीच्या काठी आपल्या पितरांचे शरीर दान करेल त्याला मोक्ष प्राप्त होईल. असे मानले जाते की प्रभू श्री रामाने देखील पुनपुन नदीत पिंडाच्या पहिल्या नैवेद्यासाठी पिंड दान केली होती. पुनपुन पांडा समितीचे अध्यक्ष सुदामा पांडे म्हणतात की, पहिले पिंड दान पुनपुन नदीवर केले जाते, जी आदिगंगा म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यानंतर गयाच्या फाल्गु नदीच्या तीरावर पिंड दानाचा संपूर्ण विधी पूर्ण केला जातो. पुनपुनमध्ये पहिले पिंड तर्पण केले नाही तर पिंड दान अपूर्ण मानले जाते.